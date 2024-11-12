В полночь 12 ноября Департамент транспорта в сотрудничестве с Силами обороны взорвали виадук Канама на шоссе Таллинн-Пярну-Икла.
Галерея и видео ⟩ Ночью был взорван виадук Канама, открытие шоссе Таллинн - Пярну задерживается
В связи с проведением работ по очистке виадука Канама в среду утром Пярнуское шоссе будет закрыто, движение будет осуществляться по пандусам и регулироваться регулировщиками.
В утренний час пик проезд через развязку Канама будет занимать больше времени, чем раньше, поэтому водителям следует запастись терпением.
Батальон инженерных войск Сил обороны во вторник взорвал виадук в Канама на шоссе Таллинн-Пярну в Харьюском уезде, чтобы отработать действия по предотвращению наступления противника.
Подрыв виадука должен было состояться в 23.55, но зрители собрались уже в 23.36. В 23.36 громко кричащий человек в форме объявил, что снос задержится примерно на час, поскольку установка сотен небольших зарядов взрывчатки занимает больше времени, чем ожидалось, и поэтому задерживается закладка песчаной подушки на дороге.
Один из офицеров в толпе сообщил, что подобные вещи - обычное дело в Силах обороны и что снос виадука может затянуться еще больше.
К счастью, все складывается не так плохо, и вскоре после часа ночи раздаются предупредительные сирены. Придорожные фонари выключаются, и после оглушительного взрыва виадук рушится на землю. Те, кто думал, что от виадука останутся только куски, были разочарованы. Возникает вопрос, не пошло ли все не так. Нет, оказывается, так и должно было быть.
Ограждения снимают, и толпу подпускают ближе к обломкам виадука. Люди начинают активно делать селфи, и постепенно толпа рассеивается.
Разрушение с помощью взрывчатки виадука, который подлежал сносу, дает Силам обороны опыт в организации операций по задержке противника на тактических опорных пунктах. Также подрыв виадука сократит время работ по сносу.
Руководитель подрывных работ - капитан Урмас Тонто из Пионерского батальона 1-й пехотной бригады. По его словам, одна из задач батальона - остановить или воспрепятствовать продвижению противника и обеспечить возможности передвижения собственных подразделений. Подрыв виадука Канама дает прекрасную возможность попрактиковаться в выполнении этих задач, с учетом того, что будет взорван реальный объект.
Вместе с Пионерским батальоном в подготовке к подрыву виадука Канама приняли участие британские военные из боевой группы НАТО, расположенной в Тапа, а также бойцы Ляэнеской дружины Кайтеслийта.
Представитель Департамента транспорта, специалист по мостам Олари Вальтер отметил, что после реконструкции виадука его грузоподъемность составит 360 тонн вместо прежних 80 тонн. Новый виадук позволит перевозить технику Сил обороны и специальные грузы.
Ранее руководитель проекта компании GRK Eesti AS, выполняющей работы по реконструкции транспортной развязки, Лаури Канарбик, сказал, что снос состоится 12 ноября поздно вечером, и планируется расчистить одно направление дороги от строительного мусора уже к утру. «После этого мы восстановим там движение по дороге в формате полос 2+1», - сказал он.