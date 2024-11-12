Галерея и видео Ночью был взорван виадук Канама, открытие шоссе Таллинн - Пярну задерживается

В связи с проведением работ по очистке виадука Канама в среду утром Пярнуское шоссе будет закрыто, движение будет осуществляться по пандусам и регулироваться регулировщиками.

В утренний час пик проезд через развязку Канама будет занимать больше времени, чем раньше, поэтому водителям следует запастись терпением.

Батальон инженерных войск Сил обороны во вторник взорвал виадук в Канама на шоссе Таллинн-Пярну в Харьюском уезде, чтобы отработать действия по предотвращению наступления противника.

Подрыв виадука должен было состояться в 23.55, но зрители собрались уже в 23.36. В 23.36 громко кричащий человек в форме объявил, что снос задержится примерно на час, поскольку установка сотен небольших зарядов взрывчатки занимает больше времени, чем ожидалось, и поэтому задерживается закладка песчаной подушки на дороге.

Один из офицеров в толпе сообщил, что подобные вещи - обычное дело в Силах обороны и что снос виадука может затянуться еще больше.

К счастью, все складывается не так плохо, и вскоре после часа ночи раздаются предупредительные сирены. Придорожные фонари выключаются, и после оглушительного взрыва виадук рушится на землю. Те, кто думал, что от виадука останутся только куски, были разочарованы. Возникает вопрос, не пошло ли все не так. Нет, оказывается, так и должно было быть.