Прямая трансляция Смотрите, как взрывают виадук на Таллиннской окружной дороге

Пионерский батальон Сил обороны сегодня взорвет виадук Канама на шоссе Таллинн-Пярну в Харьюмаа, чтобы отработать действия по предотвращению продвижения противника.

Разрушение с помощью взрывчатки виадука, который подлежит сносу, дает Силам обороны опыт в организации операций по задержке противника на тактических опорных пунктах. Также подрыв виадука сократит время работ по сносу.

Руководитель подрывных работ - капитан Урмас Тонто из Пионерского батальона 1-й пехотной бригады.

По его словам, одна из задач батальона - остановить или воспрепятствовать продвижению противника и обеспечить возможности передвижения собственных подразделений. Подрыв виадука Канама дает прекрасную возможность попрактиковаться в выполнении этих задач, с учетом того, что будет взорван реальный объект.

Вместе с Пионерским батальоном в подготовке к подрыву виадука Канама примут участие британские военные из боевой группы НАТО, расположенной в Тапа, а также бойцы Ляэнеской дружины Кайтеслийта.

Представитель Департамента транспорта, специалист по мостам Олари Вальтер отметил, что после реконструкции виадука его грузоподъемность составит 360 тонн вместо прежних 80 тонн. Новый виадук позволит перевозить технику Сил обороны и специальные грузы.

Руководитель проекта компании GRK Eesti AS, выполняющей работы по реконструкции транспортной развязки, Лаури Канарбик сказал, что снос состоится 12 ноября поздно вечером, и планируется расчистить одно направление дороги от строительного мусора уже к утру. «После этого мы восстановим там движение по дороге в формате полос 2+1», - сказал он.