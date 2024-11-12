ФБР разыскивает олимпийца, который организовал наркобизнес

Гражданина Канады обвиняют в том, что он управляет бизнесом стоимостью около миллиарда долларов (примерно 942 миллиона евро), в рамках которого ежегодно контрабандой переправляется около 60 тонн кокаина в США. Кроме того, Веддинга обвиняют в заказе трех убийств.

ФБР предлагает вознаграждение в размере 50 000 долларов (47 000 евро) за информацию, которая приведет к его аресту.

More than three weeks after the FBI first offered a reward of up to $50,000 US for information leading to the arrest of Ryan Wedding, investigators say tips have been coming in. https://t.co/Q6h2rHh8tk — CBC News (@CBCNews) November 11, 2024

По заявлению ФБР, у них есть несколько зацепок о возможном местонахождении Веддинга, однако арестовать его пока не удалось. Предполагается, что он находится в Мексике или Южной Америке и может быть под защитой печально известного картеля Синалоа. ФБР опубликовало фото Веддинга, которое распространилось по всему миру, однако не исключено, что внешность Веддинга могла измениться, так как фото было сделано 11 лет назад.

В 2006 году Веддинга подозревали в выращивании больших партий каннабиса, однако обвинения тогда не были выдвинуты. Два года спустя полиция задержала его в Ванкувере при попытке приобрести 24 килограмма кокаина от имени преступной организации. Веддинг провел два года в тюрьме, а после освобождения переехал в Монреаль, где вновь занялся производством и продажей наркотиков. «Мы считаем, что после освобождения он вернулся к наркоторговле», - заявил прокурор штата Калифорния Мартин Эстрада.

Родившийся в Онтарио, Веддинг представлял свою страну на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, заняв 24-е место в соревнованиях по слалому на сноуборде.