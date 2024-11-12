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ЕС выделил Финляндии 16 миллионов евро экстренной помощи из-за ситуации на восточной границе

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Финские пограничники патрулируют границу с Россией.
Финские пограничники патрулируют границу с Россией. Фото: IMAGO/Jussi Nukari

Средства предназначены для покрытия расходов, связанных с дополнительным персоналом и закупками, пишет Rus.ERR.

Европейская комиссия выделила Пограничной охране Финляндии 16 млн евро в качестве экстренной помощи. Эти средства предназначены для покрытия расходов по борьбе с направляемой миграцией на восточной границе. В частности, деньги пойдут на дополнительный персонал, транспортные и жилищные расходы, а также различные закупки услуг и оборудования, передает Yle.

Направляемая миграция усилилась осенью 2023 года, когда соискатели убежища начали на велосипедах массово прибывать к пограничным пунктам на восточной границе.

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