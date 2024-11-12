ЕС выделил Финляндии 16 миллионов евро экстренной помощи из-за ситуации на восточной границе

Европейская комиссия выделила Пограничной охране Финляндии 16 млн евро в качестве экстренной помощи. Эти средства предназначены для покрытия расходов по борьбе с направляемой миграцией на восточной границе. В частности, деньги пойдут на дополнительный персонал, транспортные и жилищные расходы, а также различные закупки услуг и оборудования, передает Yle.