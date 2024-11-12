Архиепископ Кентерберийский ушел в отставку. Его обвинили в бездействии по делу о насилии над детьми в Церкви Англии

Отставка духовного лидера Англиканской церкви произошла на фоне публикации доклада по делу связанного с церковью британского юриста Джона Смайта.

В ходе проверки независимая группа расследователей установила, что юрист повергал мальчиков и молодых мужчин физическому и сексуализированному насилию в разных приходах англиканской церкви в 1970-80 годах. Смайт не был привлечен к ответственности - он умер в 2018 году. От действий Смайта могли пострадать более сотни человек, отмечает «Би-би-си».

Авторы доклада также пришли к выводу, что высокопоставленные должностные лица церкви знали о преступлениях Смайта, но своим бездействием покрывали его. В частности, Джастина Уэлби критиковали за то, что после вступления в должность архиепископа Кентерберийского он мог помочь привлечь Смайта к ответственности, если бы обратился в полицию, но не сделал этого.

После публикации Уэлби призвали уйти в отставку. Изначально архиепископ отказывался покинуть пост, заявив, что не знал о действиях Смайта до 2013 года.

В новом заявлении Уэлби отметил, что не вмешивался, поскольку был уверен, что правоохранительные органы проведут расследование. «Когда в 2013 я узнал о происходящем, мне сказали, что в полиции и так в курсе этого дела. Я ошибочно полагал, что вопрос будет решен без моего участия», - объяснил он.

«Я надеюсь, что это решение [об отставке] ясно показывает, насколько серьезно Церковь Англии понимает необходимость перемен и нашу глубокую приверженность делу создания более безопасной церкви. Я ухожу, скорбя вместе со всеми жертвами и пережившими насилие», - добавил архиепископ.