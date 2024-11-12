Уход высокопоставленного чиновника из КаПо: обвинение в серьезном преступлении позже признали клеветой

Хельдна покинул КаПо в 2017 году, а еще незадолго до этого про Хельдна поговорили Синисалу и Алавере. В конце октября в качестве свидетеля на суде выступал Синисалу, который не пожелал раскрывать содержание этого разговора, поскольку, по его оценке, это было государственной тайной. Теперь на судебном заседании в понедельник стороны договорились направить в полицию безопасности запрос о том, чтобы они раскрыли подробности содержания этого разговора.