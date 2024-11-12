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Уход высокопоставленного чиновника из КаПо: обвинение в серьезном преступлении позже признали клеветой

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Ээрик Хельдна, Эльмар Вахер и Айвар Алавере в суде.
Ээрик Хельдна, Эльмар Вахер и Айвар Алавере в суде. Фото: Eero Vabamägi

На состоявшемся в понедельник заседании суда над бывшими руководителями полиции Айвар Алавере, бывший руководитель Центральной криминальной полиции, которого обвиняют в пособничестве мошенничеству и должностном подлоге, отвечая на вопросы защитников рассказал, как бывший генеральный директор Департамента полиции безопасности (КаПо) Арнольд Синисалу представил ему подоплеку ухода Эрика Хельдна из КаПо.

Хельдна покинул КаПо в 2017 году, а еще незадолго до этого про Хельдна поговорили Синисалу и Алавере. В конце октября в качестве свидетеля на суде выступал Синисалу, который не пожелал раскрывать содержание этого разговора, поскольку, по его оценке, это было государственной тайной. Теперь на судебном заседании в понедельник стороны договорились направить в полицию безопасности запрос о том, чтобы они раскрыли подробности содержания этого разговора.

Сам Алавере немного приоткрыл завесу над тем, о чем говорили Синисалу и Алавере на встрече в понедельник. В разговоре тогда Синисалу сказал Алавере, что в КаПо намерены выгнать Хельдна.

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