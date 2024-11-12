Житель Эстонии, сопровождавший Айво Петерсона в Донбасс, отрицает, что действовал в интересах спецслужб России

На заседании суда во вторник Андронов ответил на вопросы своего защитника, присяжного адвоката Урмаса Симона. По словам проживающего в Эстонии Андронова, Айво Петерсон сам был заинтересован в поездке в Донбасс и, поскольку у него есть знакомые в России, он через них поинтересовался, возможно ли это.