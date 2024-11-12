Скандал в Эстонии: две команды подозреваются в проведении договорного матча

Речь идет о матче Премьер-лиги 1 ноября между командами Rae Koss/Hansaviimistlus и TSA Eurokomplekt, первая из которых выиграла со счетом 97:73. Об этом сообщил портал Delfi, по информации которого, нелогичное движение линий ставок и решение букмекеров удалить данную игру из своей системы полностью породили подозрения в мошенничестве.

«Федерация в курсе и принимает меры. Но мы не можем это комментировать, — сказал Postimees руководитель по лигам и соревнованиям Федерации баскетбола Эстонии Хенри Аусмаа. - Производство или расследование начато».

Обычно с точки зрения эстонских спортивных махинаций самыми «известными» являются футболисты низкого уровня. В случае баскетбола по крайней мере до общественности доходили лишь единичные случаи. Например, весной 2016 года стало известно, что «преступная группировка» с помощью 5000 евро пыталась повлиять на исход встречи Kalev/Cramo и TLÜ/Kalev. Предложение поступило из-за границы.

По словам Аусмаа, федерация сотрудничает с Эстонским фондом антидопинга и спортивной этики (EADSE). Они, в свою очередь, заказывают услугу у Sportradar - компании, которая анализирует ставки на спорт по всему миру. Здесь они следят за всеми баскетбольными играми высшей лиги и премьер-лиги.

«Скорее нет. Были моменты, когда спрашивали по поводу определенных вещей. Но у них были и объективные причины», - ответил Аусмаа на вопрос, были ли подобные случаи в (новейшей) истории.

Когда же может наступить какая-то ясность? «Такие вещи обычно требуют времени», - сказал Аусмаа.

Давайте также изучим предысторию. Победа Rae Koss не стала неожиданностью, ведь они борются за первые места в таблице. Они выиграли пять игр из семи, TSA - только одну.

Но ход игры вызвал сомнения: хотя сначала силы были будто бы равны, в итоге команда TSA проиграла 24 очка, только за последние минуты разрыв увеличился на восемь очков.

Помимо местных жителей, в состав TSA входят три легионера. Американцы Квинтериан Латрелл МакКонико (30) и Бенджамин Шон Мерритт (32), а также украинец Никита Авдусенко (19).