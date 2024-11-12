Мария Колесникова встретилась с отцом. С белорусской политзаключенной не было связи полтора года

Фотографию встречи оппозиционерки с отцом опубликовал в своем телеграм-канале Роман Протасевич.

В прошлом он руководил оппозиционным телеграм-каналом NEXTA, а теперь сотрудничает с властями Беларуси. В последнее время Протасевич много пишет о политзаключенных, которых он называет «людьми, оказавшимися в беде» и хвалит Александра Лукашенко за помилование некоторых из них.

Белорусская политзаключенная Мария Колесникова Фото: SPRAVA || Роман Протасевич

Протасевич также опубликовал небольшое видео, на котором рассказал, что идет на встречу с Колесниковой. Никаких деталей он не привел.

Член команды Марии Колесниковой и ее бывший адвокат Илья Салей подтвердил Би-би-си, что встреча политзаключенной с отцом прошла сегодня.

Другие бывшие политзаключенные рассказали белорусскому изданию «Наша Нива», что, судя по фотографиям, встреча прошла в тюремной больнице. Находится ли Колесникова там на лечении или ее привезли специально для встречи с отцом, неизвестно.

«Наша Нива» также пишет, что в пятницу ожидается некое «большое видео с Марией».

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