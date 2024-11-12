Белорусская политзаключенная Мария Колесникова встретилась с отцом в тюремной больнице. Они не виделись с декабря 2022 года, а связи с оппозиционеркой у семьи не было с февраля 2023 года.
Мария Колесникова встретилась с отцом. С белорусской политзаключенной не было связи полтора года
Фотографию встречи оппозиционерки с отцом опубликовал в своем телеграм-канале Роман Протасевич.
В прошлом он руководил оппозиционным телеграм-каналом NEXTA, а теперь сотрудничает с властями Беларуси. В последнее время Протасевич много пишет о политзаключенных, которых он называет «людьми, оказавшимися в беде» и хвалит Александра Лукашенко за помилование некоторых из них.
Протасевич также опубликовал небольшое видео, на котором рассказал, что идет на встречу с Колесниковой. Никаких деталей он не привел.
Член команды Марии Колесниковой и ее бывший адвокат Илья Салей подтвердил Би-би-си, что встреча политзаключенной с отцом прошла сегодня.
Другие бывшие политзаключенные рассказали белорусскому изданию «Наша Нива», что, судя по фотографиям, встреча прошла в тюремной больнице. Находится ли Колесникова там на лечении или ее привезли специально для встречи с отцом, неизвестно.
«Наша Нива» также пишет, что в пятницу ожидается некое «большое видео с Марией».
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До этой встречи связи с Колесниковой не было более полутора лет: последнее письмо родственники получили от нее 15 февраля 2023 года. Белорусское издание «Новый час» писало в августе 2024 года, что письма, которые приходят Колесниковой с воли, надзиратели разрывают у нее на глазах. «Медиазона Беларусь» сообщала, что она не получает медицинской помощи и потеряла много веса, так как тюремную еду она не может есть из-за язвы.
Мария Колесникова была осуждена на 11 лет в 2021 году после протестов по итогам выборов президента Беларуси 2020 года.
Две недели назад на саммите БРИКС в Казани глава Беларуси Александр Лукашенко в интервью корреспонденту Би-би-си Стиву Розенбергу заявил, что не будет препятствовать встрече Марии Колесниковой с родственниками, если соответствующие запросы поступят.
Лукашенко также заявил, что он готов рассмотреть вопрос о помиловании Колесниковой, если она подаст такое прошение. Обязательное условие для помилования — признание осужденным своей вины.
В четверг, 7 ноября, Лукашенко подписал указ о помиловании 31 человека, осужденного «за преступления экстремистской направленности». Среди них — две женщины. Имена помилованных пока не названы, но Роман Протасевич пообещал опубликовать их «в понедельник–вторник».
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