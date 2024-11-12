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Финская компания закрывает завод в Эстонии: сотрудники будут сокращены, но быстро найдут новую работу

Перевод: София Солдатенко
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Финн Юхани Тамминен решил вновь поставить пивоварню Хальяла на ноги.
Финн Юхани Тамминен решил вновь поставить пивоварню Хальяла на ноги. Фото: Ain Liiva

В конце этого года финская компания Pyynikin Brewing Oy прекратит свою деятельность, в том числе закроется эстонский филиал компании - пивоваренный завод Хальяла, где будут сокращены все 17 сотрудников. Однако это означает не конец производства пива в Хальяла, а, скорее, новое начало - нынешний член правления филиала Юхани Тамминен создал новые компании, для которых в Хальяла уже выкуплена недвижимость и оборудование завода.

Юхани Тамминен сказал, что его все еще охватывает дрожь из-за большой сделки. «С нашей и моей стороны это очень смелый шаг в неизвестность, - сказал он. - Я также являюсь членом правления большого концерна, и мне было нелегко стоять перед ними и заявлять, что мы хотим продолжать работать в Хальяла сами. Мы выкупили недвижимость и оборудование завода, кроме того, мы вернем от датской Harboe бренд Puls, который ранее принадлежал пивоварне Хальяла. Хотя и с оговоркой, что Harboe останется представителем и владельцем Puls в Дании».

Однако с юридической точки зрения сотрудники филиала Pyynikin Brewing Oy в Хальяла должны быть сначала сокращены, прежде чем можно будет начать работу с чистого листа. «Мы вынуждены пойти на этот шаг, поскольку закон не позволяет сделать иначе, - пояснил Юхани Тамминен. - У новой фирмы пока нет всех лицензий для официального начала производства пива, будет небольшой промежуток между работой старого и нового предприятия».

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