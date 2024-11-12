В конце этого года финская компания Pyynikin Brewing Oy прекратит свою деятельность, в том числе закроется эстонский филиал компании - пивоваренный завод Хальяла, где будут сокращены все 17 сотрудников. Однако это означает не конец производства пива в Хальяла, а, скорее, новое начало - нынешний член правления филиала Юхани Тамминен создал новые компании, для которых в Хальяла уже выкуплена недвижимость и оборудование завода.
Для подписчиков
Финская компания закрывает завод в Эстонии: сотрудники будут сокращены, но быстро найдут новую работу
Юхани Тамминен сказал, что его все еще охватывает дрожь из-за большой сделки. «С нашей и моей стороны это очень смелый шаг в неизвестность, - сказал он. - Я также являюсь членом правления большого концерна, и мне было нелегко стоять перед ними и заявлять, что мы хотим продолжать работать в Хальяла сами. Мы выкупили недвижимость и оборудование завода, кроме того, мы вернем от датской Harboe бренд Puls, который ранее принадлежал пивоварне Хальяла. Хотя и с оговоркой, что Harboe останется представителем и владельцем Puls в Дании».