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Итоги выступления Каи Каллас: она смело высказывалась о России, но осторожничала в вопросах Ближнего Востока

Перевод: София Солдатенко
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Фото: Laurie Dieffembacq/Euroopa Parlament

Я бы поставил «пять», ответил заместитель председателя комиссии по иностранным делам Европарламента Урмас Паэт после выступления Каи Каллас на слушаниях в Европарламенте, как бы он оценил выступление своей коллеги по партии по пятибальной системе.

«Это было ожидаемо, я бы не предполагал чего-то меньшего или более слабого. Были затронуты все самые важные темы, даны ответы на все вопросы, на которые в этой позиции можно было ответить, - признал член фракции «Обновляя Европу» Паэт (Партия реформ). - Когда пара радикалов выступила с очень пророссийской позицией, она отреагировала как содержательно, так и эмоционально, в соответствии с контекстом».

Депутат от «Отечества» и Европейской народной партии (ЕНП) Рихо Террас дал слушаниям Каллас оценку четыре.

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