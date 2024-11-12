Итоги выступления Каи Каллас: она смело высказывалась о России, но осторожничала в вопросах Ближнего Востока

«Это было ожидаемо, я бы не предполагал чего-то меньшего или более слабого. Были затронуты все самые важные темы, даны ответы на все вопросы, на которые в этой позиции можно было ответить, - признал член фракции «Обновляя Европу» Паэт (Партия реформ). - Когда пара радикалов выступила с очень пророссийской позицией, она отреагировала как содержательно, так и эмоционально, в соответствии с контекстом».