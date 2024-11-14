Галерея Мрачные виды: в Кохтла-Ярве начинается массовый снос многоквартирных домов

На данный момент конкретных планов по строительству новых зданий на месте снесенных домов нет. В первую очередь муниципалитет Кохтла-Ярве сосредоточится на обеспечении безопасности местных жителей и очистке территории. Дальнейшие решения будут приниматься позднее, исходя из стратегии развития города и потребностей района. Муниципалитет открыт для различных предложений и идей в процессе планирования будущего.

Но как же получилось, что сразу такое большое количество зданий будут отданы под снос, и почему все это время они остаются пустыми? По словам Кейвабу на это есть несколько причин.

«Например, некоторые квартирные товарищества настолько сильно задолжали за центральное отопление, что им вовсе отключили эту услугу. Без отопления в домах невозможно жить в зимних условиях, поэтому жильцы решают переехать в другое место», - говорит вице-мэр.

Кейвабу сообщил, что для каждого здания был заказан и проведен аудит, чтобы оценить их состояние. Согласно результатам аудита, почти все дома - ветхие и не пригодны для проживания, а также могут представлять опасность для жизни и здоровья людей, находящихся не только в здании, но в непосредственной близости от него.

Ранее в своем комментарии для Rus.Err мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело заявил, что благодаря принятому решению по сносу зданий город будет выглядеть красивее, а цены на недвижимость повысятся.

Также Хенри Казело уточнил, что всего было несколько раундов подачи заявок на выделение денег на снос. Деньги, полученные после подачи заявки в первом раунде, пойдут на десять домов в Кукрузе, Ору и Сомпа. Во втором раунде город просил денег на снос в Ярвеской части Кохтла-Ярве, где на снос пойдут три больших многоквартирных дома.

«Из тех домов нам нужно будет переселить около ста человек, но точное число пока сказать нельзя, потому что процесс переговоров продолжается. В этих домах много пожилых людей», - сказал Казело.

Он добавил, что у города и государства достаточно квартир, чтобы переселить этих людей и обеспечить им лучшие условия. Всем, кто будет вынужден переезжать, будет выплачиваться пособие на переезд в размере 10 000 евро на квартиру. Деньги будут взяты из проектных средств.