Согласно данным очередного опроса, проведенного социологической службой Norstat, Центристская партия за последнюю неделю заметно увеличила свою поддержку и обогнала в рейтинге популярности политических сил долгое время удерживавших третье место социал-демократов, пишет Rus.ERR.
Norstat: Центристская партия вышла на третье место в рейтинге популярности политических сил
С учетом опубликованных 13 ноября данных последнего еженедельного опроса Norstat, 29,4% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 17,4% - Партию реформ и 14,1% - Центристскую партию.
За тройкой лидеров следуют СДПЭ (13,5%) и EKRE (12,6%), а наименьшую поддержку среди парламентских партий имеет «Ээсти 200» - 4%.
Рейтинг «Эстонских националистов и консерваторов» (ERK) составил 0,9%, «Зеленых» - 1,6% и Koos - 1%.
Партии правящей коалиции (реформисты, «Ээсти 200» и соцдемы) поддерживают 35,4% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу («Отечество», EKRE, Центристская партия) - 56,1%.