В Славянской основной школе Кохтла-Ярве разгорелся скандал между директором Светланой Владимировой и педагогами, которые пришли в школу преподавать на эстонском языке. Несколько учителей уже либо ушли сами, либо были уволены. Учителя жалуются на то, что в школе царит советская культура управления, а директор занимается травлей педагогов. В качестве жеста отчаяния восемь учителей обратились к владельцу школы, то есть к мэру Кохтла-Ярве. Владимирова, в свою очередь, утверждает, что узнала о проблеме лишь от журналистов передачи Täistund.
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Эстонские учителя в шоке: работа в школе Кохтла-Ярве стала невыносимой
Год назад государство активно призывало учителей: приезжайте в Ида-Вирумаа, чтобы преподавать на эстонском языке. Мы будем платить вам надбавку к зарплате в размере 900 евро. На сегодняшний день государство уже выплачивает такую надбавку 1350 педагогам, 334 из которых приехали из других городов. Некоторые из них оказались не готовы к советской культуре управления, которая их там ожидала.