Во вторник в ледовом холле Тондираба стартовал этап международных соревнований по фигурному катанию серии ISU Challenger Tallinn Trophy, где в женском одиночном катании в короткой программе Натали Лангербаур заняла 6 место, а Кристина Лисовская – 10-е.
Две эстонские фигуристки пробились на престижном соревновании в топ-10
Лангербаур набрала 51,98 балла, Лисовская – 46,58. Также соревновались и другие эстонские спортсменки, занявшие в конкуренции из 23 фигуристок последние три места: Марталийс Куслап (32,75), Каролийне Раудсепп (30,68) и Олеся Леонова (27,16).
Лидером соревнований является бельгийка Нина Пинцарроне, набравшая 65,43 очка. На втором месте канадка Сара-Мод Дюпюи (55,04), а на третьем расположилась София Самоделкина (53,98), представляющая сейчас Казахстан.
Произвольная программа у женщин начнется сегодня в 16.00. Перед этим с короткой программой выступят мужчины, где Эстонию представят Арлет Леванди и Михаил Селевко.
Соревнование Tallinn Trophy входит в расписание состязаний, проходящих под эгидой Международного союза конькобежного спорта.
Программа:
13.11 в 12.40 мужская короткая программа
в 16.00 женская произвольная программа
14.11 в 18.30 мужская произвольная программа
16.11 в 15.35 танцы на льду, ритм-танец
17.11 в 11.05 танцы на льду, произвольная программа