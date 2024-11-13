Две эстонские фигуристки пробились на престижном соревновании в топ-10

Лангербаур набрала 51,98 балла, Лисовская – 46,58. Также соревновались и другие эстонские спортсменки, занявшие в конкуренции из 23 фигуристок последние три места: Марталийс Куслап (32,75), Каролийне Раудсепп (30,68) и Олеся Леонова (27,16).

Лидером соревнований является бельгийка Нина Пинцарроне, набравшая 65,43 очка. На втором месте канадка Сара-Мод Дюпюи (55,04), а на третьем расположилась София Самоделкина (53,98), представляющая сейчас Казахстан.

Произвольная программа у женщин начнется сегодня в 16.00. Перед этим с короткой программой выступят мужчины, где Эстонию представят Арлет Леванди и Михаил Селевко.

Соревнование Tallinn Trophy входит в расписание состязаний, проходящих под эгидой Международного союза конькобежного спорта.

Программа: 13.11 в 12.40 мужская короткая программа в 16.00 женская произвольная программа 14.11 в 18.30 мужская произвольная программа 16.11 в 15.35 танцы на льду, ритм-танец 17.11 в 11.05 танцы на льду, произвольная программа