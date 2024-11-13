Опрос: каждый пятый житель Эстонии готовится к покупке нового жилья

По данным опроса, 22 процента жителей Эстонии планируют купить новое жилье в ближайшие три года. Доля людей, планирующих покупку жилья, немного выше среди латышей и литовцев, где почти каждый четвертый хочет купить новое жилье в ближайшие три года.

«Многие из тех, кто хочет купить жилье, долгое время ждали снижения ставки Euribor и общего роста экономической уверенности», – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане.

«И вот во второй половине октября шестимесячный Euribor опустился ниже трех процентов, а в последний раз такой низкий уровень был зафиксирован в январе 2023 года. Учитывая достаточное предложение на рынке недвижимости и обещание дальнейшего падения Euribor, значительная часть людей всерьез приступает к реализации своих планов по покупке», – добавил он.

Хотя во второй половине прошлого десятилетия и в начале нынешнего Euribor более шести лет был со знаком минус, Ребане сказал, что текущие прогнозы не предполагают, что Euribor снова упадет до нуля или ниже: «Деньги имеют свою цену, и если оглянуться назад, то почти нулевой Euribor не является нормой».