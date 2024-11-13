Опрос, проведенный в странах Балтии компанией Norstat по заказу Luminor, показал, что каждый пятый житель Эстонии планирует в ближайшие годы приобрести новое жилье. При этом в Эстонии люди готовы платить более высокий ежемесячный ипотечный платеж за приобретенное жилье, чем их южные соседи.
Опрос: каждый пятый житель Эстонии готовится к покупке нового жилья
По данным опроса, 22 процента жителей Эстонии планируют купить новое жилье в ближайшие три года. Доля людей, планирующих покупку жилья, немного выше среди латышей и литовцев, где почти каждый четвертый хочет купить новое жилье в ближайшие три года.
«Многие из тех, кто хочет купить жилье, долгое время ждали снижения ставки Euribor и общего роста экономической уверенности», – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане.
«И вот во второй половине октября шестимесячный Euribor опустился ниже трех процентов, а в последний раз такой низкий уровень был зафиксирован в январе 2023 года. Учитывая достаточное предложение на рынке недвижимости и обещание дальнейшего падения Euribor, значительная часть людей всерьез приступает к реализации своих планов по покупке», – добавил он.
Хотя во второй половине прошлого десятилетия и в начале нынешнего Euribor более шести лет был со знаком минус, Ребане сказал, что текущие прогнозы не предполагают, что Euribor снова упадет до нуля или ниже: «Деньги имеют свою цену, и если оглянуться назад, то почти нулевой Euribor не является нормой».
Жители Эстонии, планирующие покупку жилья, также готовы тратить на ежемесячные платежи по кредиту несколько больше, чем жители Латвии и Литвы. В то время как в Эстонии 55 процентов жителей хотели бы, чтобы их ежемесячный платеж по кредиту не превышал 600 евро, в Литве этот показатель составляет 60 процентов, а в Латвии – 72.
В то же время в Эстонии больше всего людей, готовых выделять на ежемесячные выплаты по кредиту более 800 евро – 18 процентов респондентов. В Литве 11 процентов респондентов и семь процентов в Латвии готовы платить более 800 евро в счет погашения ипотеки.
«Размер платежа по кредиту, который устраивает людей, связан как с доходом, так и с местными ценами на жилье. Латвия, например, отстает от своих балтийских соседей по обоим показателям. В Литве, напротив, цены на недвижимость быстро приближаются к нашим, но покупательная способность по недвижимости там слабее, чем в Эстонии. В то же время изменения последних лет в Литве были более благоприятными, и зарплаты росли быстрее, чем здесь», – говорит эксперт.
Заказанный Luminor опрос был проведен в странах Балтии в сентябре в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat. Количество респондентов составило 1012 человек в Эстонии, 1004 человека в Латвии и 1000 человек в Литве. Респонденты были в возрасте 18-74 лет.