Прогноз: покупательная способность жителей Эстонии в следующем году снизится

Рост брутто-зарплаты замедляется, но опережает инфляцию. Если в этом году зарплаты вырастут в среднем на 7,3%, то в следующем году мы ожидаем рост на 6,5%, а к 2026 году – на 6,2%.

Покупательная способность получающего среднюю зарплату работника в следующем году снизится

Доверие домохозяйств остается низким и оказывает сильное негативное влияние на частное потребление. Хотя средняя реальная заработная плата растет уже более года, объем розничных продаж продолжает снижаться. В этом году объем частного потребления должен несколько снизиться, а к 2025 году мы прогнозируем его умеренный рост. Запланированное на следующий год повышение налогов ускорит инфляцию и снизит реальный рост чистой заработной платы.

Будущее повышение налогов уже вызвало ожидания повышения цен как среди предприятий, так и среди потребителей. По прогнозу Swedbank, рост потребительских цен ускорится с 3,7% в этом году до 4,3%в следующем году и замедлится до 3,5%в 2026 году. В росте цен в следующем году большую роль сыграет увеличение стоимости потребительской корзины - продуктов питания, жилья и транспорта, тогда как рост цен на услуги здравоохранения и связи должен замедлиться.

Падение процентных ставок принесет облегчение домохозяйствам и бизнесу

Снижение процентных ставок уже снижает долговую нагрузку домохозяйств. Пик выплат клиентам Swedbank по жилищному кредиту в Эстонии пришелся на декабрь прошлого года. С тех пор ежемесячные платежи по кредитам трех четвертей клиентов снизились почти на 50 евро, однако снижение процентных ставок приносит все более положительный эффект для экономики и повышает покупательную способность домохозяйств.

При слабом потреблении ежегодный рост вкладов населения ускоряется. С одной стороны, по состоянию на сентябрь почти 37% депозитов было размещено в срочные депозиты - это самая большая доля за последние 10 лет и составляет почти пятую часть годового частного потребления. В то же время коммерческие банки Эстонии выплатили самые высокие процентные ставки в еврозоне по срочным депозитам, что немного увеличивает располагаемый доход населения.