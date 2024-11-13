В то время как мировая экономика продолжает развиваться неравномерно, а выборы в США создают дополнительные проблемы для мировой торговли и усиливают геополитическую неопределенность, экономика Эстонии демонстрирует первые признаки улучшения, отмечает Swedbank в своем экономическом прогнозе.
Прогноз: покупательная способность жителей Эстонии в следующем году снизится
Экономика Эстонии постепенно выходит из рецессии. Консолидация государственного бюджета, включая повышение налогов, замедлит экономический рост в 2025 и 2026 годах, но снижение процентных ставок и ожидаемое увеличение внешнего спроса улучшат перспективы роста.
В этом году ВВП Эстонии снизится на 0,8% в постоянных ценах, но мы прогнозируем рост на 1,5% в следующем году и на 2,5% в последующий год. В настоящее время мы оцениваем влияние возможного введения таможенных тарифов на экономику Эстонии как один из рисков и пока не корректировали прогноз ВВП, сообщила в среду пресс-служба банка.
Спад объемов производства обрабатывающей промышленности упорно замедляется. Хотя доля обрабатывающей промышленности в общей добавленной стоимости, созданной в Эстонии, составляет около 14%, с этой отраслью экономики связана более крупная внутренняя цепочка создания стоимости. Таким образом, широкомасштабное снижение объема импорта обрабатывающей промышленности затрагивает большую часть экономики Эстонии. Хотя экспорт в этом году также снизился, на снижение производства больше повлияло снижение продаж на внутренний рынок.
В то время как в прошлом году почти половина экономического спада в Эстонии произошла из-за сокращения производства энергии, в этом году объем производства энергии - при поддержке увеличения производства электроэнергии - вернулся к росту в годовом сравнении. В то же время это произошло из-за низкой сравнительной базы прошлого года.
По сравнению с пиком 2017 года за первые девять месяцев этого года было произведено на 54% меньше электроэнергии. Более высокая цена на углекислый газ привела к сокращению производства электроэнергии, производимой из невозобновляемых источников в Эстонии. Несмотря на снижение доли сланца в производстве электроэнергии, при текущих рыночных ценах на электроэнергию углеродоемкие электростанции не могут реализовать на рынке достаточное количество своей продукции из-за высокой себестоимости продукции.
Экспорт снова растет
Средний рост импорта торговых партнеров Эстонии в следующем году увеличится, что означает улучшение внешнего спроса. Это должно позволить экспортному сектору Эстонии увеличить экспорт товаров и услуг. Спад экспорта товаров и услуг затих, и мы ожидаем увеличения в 2025 и 2026 годах.
Однако быстрый рост цен ухудшил конкурентоспособность эстонских экспортеров. Согласно отраслевому исследованию Swedbank в этом году, основное внимание эстонских промышленных предприятий уделяется повышению эффективности и конкурентоспособности. Инвестиции в повышение конкурентоспособности поддерживаются удешевлением заемных средств. Ожидание того, что процентные ставки продолжат падать, уже привело к увеличению спроса на новые жилищные и бизнес-кредиты в этом году.
Безработица постепенно снижается
Эстонский рынок труда достаточно хорошо пережил годы экономического спада. Уровень безработицы увеличился, но 7,6% в этом году не вызывают особой тревоги. Тем более, что прогнозируемое на следующий и последующий год улучшение экономической активности должно постепенно ее снижать - уровень безработицы должен снизиться до 7,2% в следующем году и до 6,5% в следующем году.
Если в 2022 и 2023 годах рост средней заработной платы был двузначным, то теперь ни частный, ни государственный сектор уже не могут себе позволить такого роста. В то же время, поскольку, помимо высокой занятости, за последние годы значительно сократилось количество неактивного населения, оживление экономической активности делает рынок труда напряженным – дефицит рабочей силы увеличивается, что не позволяет быстро спадать темпам роста заработной платы.
Рост брутто-зарплаты замедляется, но опережает инфляцию. Если в этом году зарплаты вырастут в среднем на 7,3%, то в следующем году мы ожидаем рост на 6,5%, а к 2026 году – на 6,2%.
Покупательная способность получающего среднюю зарплату работника в следующем году снизится
Доверие домохозяйств остается низким и оказывает сильное негативное влияние на частное потребление. Хотя средняя реальная заработная плата растет уже более года, объем розничных продаж продолжает снижаться. В этом году объем частного потребления должен несколько снизиться, а к 2025 году мы прогнозируем его умеренный рост. Запланированное на следующий год повышение налогов ускорит инфляцию и снизит реальный рост чистой заработной платы.
Будущее повышение налогов уже вызвало ожидания повышения цен как среди предприятий, так и среди потребителей. По прогнозу Swedbank, рост потребительских цен ускорится с 3,7% в этом году до 4,3%в следующем году и замедлится до 3,5%в 2026 году. В росте цен в следующем году большую роль сыграет увеличение стоимости потребительской корзины - продуктов питания, жилья и транспорта, тогда как рост цен на услуги здравоохранения и связи должен замедлиться.
Падение процентных ставок принесет облегчение домохозяйствам и бизнесу
Снижение процентных ставок уже снижает долговую нагрузку домохозяйств. Пик выплат клиентам Swedbank по жилищному кредиту в Эстонии пришелся на декабрь прошлого года. С тех пор ежемесячные платежи по кредитам трех четвертей клиентов снизились почти на 50 евро, однако снижение процентных ставок приносит все более положительный эффект для экономики и повышает покупательную способность домохозяйств.
При слабом потреблении ежегодный рост вкладов населения ускоряется. С одной стороны, по состоянию на сентябрь почти 37% депозитов было размещено в срочные депозиты - это самая большая доля за последние 10 лет и составляет почти пятую часть годового частного потребления. В то же время коммерческие банки Эстонии выплатили самые высокие процентные ставки в еврозоне по срочным депозитам, что немного увеличивает располагаемый доход населения.