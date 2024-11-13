Трамп придет – порядок наведет, или Как президент США остановит Путина. Обзор событий в Украине

Хотя, казалось бы, куда еще дальше обострять? Но эскалация нарастает: демонстративно психологическая атака пустых «тушек», полтораста дронов за ночь и атаки дронов просто днем, откровенный террор российской армии против крупных украинских городов, что неподалеку от фронта. Но, конечно, громче всего звучали споры по поводу возможных сценариев окончания войны. Именно так - самого бурного обсуждения удостоились обещания только что избранного президента США остановить войну сразу, как только он вернется в Белый Дом после четырехлетнего перерыва.

Заезженные шутки о том, с какого момента отсчитывать 24 часа, раздражают больше всего. Имеется в виду обещание только избранного президентом США Дональда Трампа закончить войну в Украине чуть ли не за сутки. Знатоки спорят - с какого момента отсчитывать старт процесса - с объявления результата выборов (5 ноября), с голосования коллегии из 538 выборщиков (17 декабря), с утверждения этих результатов в Конгрессе (6 января) или инаугурации президента Дональда Трампа (20 января)?

Владимир Зеленский и Дональд Трамп, Нью-Йорк, сентябрь 2024. Фото: Ukrainian Presidency/abaca/picture alliance

Но даже если это будет 20 января - это не так уж долго ждать, с середины ноября чуть более 60 дней, а война в самой ее горячей фазе длится уже почти 1000 дней. Что может закончить войну? Поражение одной из сторон? Принуждение к миру России - государства-агрессора? Прекращение внешней помощи Украине?

Подталкивание к миру или к следующей войне