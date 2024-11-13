Визит миссии МВФ, всплеск цен, первые отключения электроэнергии после нескольких месяцев почти нормальной жизни - это обсуждали в Украине на минувшей неделе на фоне резкого обострения ситуации на фронте, пишет украинский журналист Олександр Крамаренко.
Трамп придет – порядок наведет, или Как президент США остановит Путина. Обзор событий в Украине
Хотя, казалось бы, куда еще дальше обострять? Но эскалация нарастает: демонстративно психологическая атака пустых «тушек», полтораста дронов за ночь и атаки дронов просто днем, откровенный террор российской армии против крупных украинских городов, что неподалеку от фронта. Но, конечно, громче всего звучали споры по поводу возможных сценариев окончания войны. Именно так - самого бурного обсуждения удостоились обещания только что избранного президента США остановить войну сразу, как только он вернется в Белый Дом после четырехлетнего перерыва.
Заезженные шутки о том, с какого момента отсчитывать 24 часа, раздражают больше всего. Имеется в виду обещание только избранного президентом США Дональда Трампа закончить войну в Украине чуть ли не за сутки. Знатоки спорят - с какого момента отсчитывать старт процесса - с объявления результата выборов (5 ноября), с голосования коллегии из 538 выборщиков (17 декабря), с утверждения этих результатов в Конгрессе (6 января) или инаугурации президента Дональда Трампа (20 января)?
Но даже если это будет 20 января - это не так уж долго ждать, с середины ноября чуть более 60 дней, а война в самой ее горячей фазе длится уже почти 1000 дней. Что может закончить войну? Поражение одной из сторон? Принуждение к миру России - государства-агрессора? Прекращение внешней помощи Украине?
Подталкивание к миру или к следующей войне
Поражение одной из сторон как результат, который создается на поле боя, вполне возможен. Но такой результат точно не случится за пару месяцев. Украина дает жесткий отпор, в ночь на 10 ноября даже атаковала Москву беспилотниками. А уж склады боеприпасов и нефтепродуктов в не ближнем российском тылу украинские дальнобойные беспилотники жгут чуть ли не каждую ночь. Но при этом Киев не получил до сих пор от партнеров те вооружения, которые могли бы изменить ход войны в свою сторону.
Более того, даже имеющиеся в распоряжении украинской армии дальнобойные системы американского и европейского производства она не может применять так, как ей необходимо для достижения победы. До сих пор действует запрет на удары таким оружием вглубь российской территории. Хотя 11 ноября премьер-министр Великобритании Кейр Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон публично анонсировали свою первую совместную попытку убедить президента США Джо Байдена дать такие разрешения для уже поставленных Украине авиационных ракет Storm Shadow.
Принудить Киев к остановке сопротивления? Например, за счет полного прекращения внешней помощи, которую партнеры предоставляют Украине буквально со второго дня после полномасштабного вторжения российских войск? Есть горячие головы в Братиславе и Будапеште, которые за такой способ остановить войну. Но полная остановка помощи практически нереальна. Даже если предположить самый жесткий сценарий под названием «США останавливают финансовую помощь и поддержку вооружениями», эту помощь точно продолжат страны ЕС и Великобритания. Потому что в европейских столицах уже осознали: если Украина не устоит, то точно не устоят и они.
Принудить Москву к миру? Это реально - нужны действительно убийственные экономические санкции против России, а также российских компаний и банков. Уже действующие санкции против российских структур хотя и весьма чувствительно кусают российскую экономику, на убийственные пока не особо похожи.
«Знаешь, что такое действительно убийственные санкции против Москвы? Это когда в мобильных телефонах слышен только хрип, военные заводы остановились, а самолеты не могут взлетать из-за отказов техники и дефицита реактивного топлива. Да, и еще глава российского центробанка Эльвира Набиуллина дает показания в подвале на Лубянке, потому что у ЦБ РФ исчерпались валютные резервы», - вот что ответил мне на вопрос о санкциях один украинский экономист.
Путин намекает, что его бы устроило замораживание военных действий и прекращение огня, но при условии, что все оккупированное останется в руках оккупантов. В Украине этот вариант жестко отвергают. Важно, что отвергают не из ура-патриотизма, тут его нет. Отвергают из сугубо рациональных соображений - потому, что помнят период между 2014 и 2022 годами.
Этот опыт говорит о том, что случае замораживания военных действий Кремль учтет ранее допущенные ошибки, подтянет военно-промышленный комплекс, накопит запасы вооружений и пойдет на Украину войной вновь. А в результате, возможно, добьется захвата правобережной части Украины после еще одного вторжения. И та третья попытка приведет к колоссальным человеческим жертвам, а также к ликвидации украинской государственности и к выходу раззадоренных российских войск на границы ЕС.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги».
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Принуждение России к миру - оно возможно. Но только при наличии реальных гарантий безопасности Украине и жесточайшего контроля над тем, чтобы РФ не наращивала свой военный потенциал. То есть санкции и еще раз санкции плюс что-то еще. Вот только что? В этой связи частенько упоминают так называемый «корейский сценарий». То есть давнюю историю, когда война на Корейском полуострове была остановлена на 38-й параллели и Южная Корея все же не подвергалась полномасштабному вторжению уже ровно 70 лет.
Вот только это случилось благодаря тому, что на территории, которую сейчас занимает Южная Корея, 70 лет назад топали ботинки американских солдат. Вот только в НАТО нынче царят уж больно вегетарианские нравы, чем активно и пользуются Путин сотоварищи. И по этой же причине украинцы довольно скептично оценивают перспективы «корейского сценария» на своей земле. Украинские силы обороны продолжают оказывать предельно жесткое сопротивление попыткам РФ расширить площадь оккупированные ею территорий.
Как Путин отнесется к попыткам Трампа остановить войну? Несколько дней назад случилась утечка о телефонном разговоре, который Трамп провел с Путиным в первые пару дней после дня голосования в США. То есть в тот момент, когда победа Трампа на выборах уже не вызывала особенных сомнений, но он еще не имел официального статуса президента. Этот статус Трамп получит 20 января. Чем ответил Путин на предложение не эскалировать?
Правильно, Путин ответил психологической атакой. Под утро 11 ноября он поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95м и носители гиперзвуковых ракет - истребители МИГ-31К. Причем самолеты были подняты одновременно сразу с нескольких аэродромов. Обычно такой координированный вылет предпринимается ради массированного обстрела ракетами разных типов. Предыдущий такой вылет состоялся 8 июля и закончился атакой на клинику ОХМАДИТ (сокращенно от названия «охрана здоровья матери и ребенка» на украинском языке).
Но на этот раз самолеты взлетели пустыми, ракеты не сыпались на головы украинцам. Но украинские энергетики на всякий случай провели веерные отключения потребителей - чтобы, если атака окажется реальной, было проще потом возвращать энергосистему в рабочее состояние.
Деньги ради мира
Что хотел продемонстрировать Путин психической атакой его самолетов? Он показал, что не ставит слова Трампа ни во грош и что будет пытаться вести переговоры с позиции силы. Насколько это разозлит партнеров Украины?
Об этом красноречиво говорят заявления высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозеппа Бореля во время его визита в Украину в начале текущей недели. Боррель успел побывать не только в жестоко пострадавших от российской оккупации селах Черниговской области. Ему показали дроновую фабрику и много чего еще.
В ответ Боррель пообещал больше денег на финансирование украинских оборонных заводов. Видимо, опытный дипломат считает, что такой путь лучше и быстрее приведет к миру.
11 ноября в Киеве начала работу миссия Международного валютного фонда (МВФ). Казалось бы, ну какие могут быть разговоры о финансовой стабильности во время полномасштабной войны? Как реагировать на индекс потребительских цен 9,7% годовых по итогам октября? Но переговоры начались, представители Фонда должны по их итогам предварительно одобрить результаты очередного этапа программы МВФ с Украиной. Похоже, выводы будут в пользу Украины, уже даже представители МВФ успели сообщить о весьма успешном выполнении условий по данному этапу.
Это значит, что по итогам этого этапа программы МВФ Украина получит очередные 1,1 млрд долларов. А партнеры Украины получат сигнал, что с финансами в стране дела обстоят вполне предсказуемо и управляемо. Что откроет дорожку также другим денежным ручейкам и речкам - многие доноры при финансировании Украины очень даже ориентируются на выводы миссий Фонда.
Партнеры Украины дают ей все больше денег, чтобы компенсировать колоссальные разрушения украинской экономики вследствие войны и, в принципе - изначальную разницу в масштабах экономики Украины и РФ. Что ж, если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, а расходы - так, кажется, говорят? Репортажи с линии фронта и из разрушенных прифронтовых городов - отличные учителя. Те фото и видео весьма внятно демонстрируют, что будет с уютными европейскими городами, если Украина останется один на один с РФ.