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Неутешительные результаты: лишь один из проверенных школьных автобусов соответствовал требованиям

Редактор: rus.postimees.ee
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Школьный автобус.
Школьный автобус. Фото: Marianne Loorents

На прошлой неделе Транспортный департамент и Департамент полиции и погранохраны проверили школьные автобусы в Тартумаа и установили, что только один из них соответствует требованиям.

В ходе проверок Транспортный департамент сосредоточил внимание на правильности документации, а Департамент полиции и погранохраны – на проверке технических требований транспортного средства, а также времени работы и отдыха. Всего было проверено 18 автобусов.

«Ситуация на самом деле весьма удручающая. Только в одном из восемнадцати общественных транспортных средств не было обнаружено никаких нарушений», - прокомментировал начальник отдела надзора за транспортом Транспортного департамента Карл Тийтсон.

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