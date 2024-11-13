На прошлой неделе Транспортный департамент и Департамент полиции и погранохраны проверили школьные автобусы в Тартумаа и установили, что только один из них соответствует требованиям.
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Неутешительные результаты: лишь один из проверенных школьных автобусов соответствовал требованиям
В ходе проверок Транспортный департамент сосредоточил внимание на правильности документации, а Департамент полиции и погранохраны – на проверке технических требований транспортного средства, а также времени работы и отдыха. Всего было проверено 18 автобусов.