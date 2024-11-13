Исследование: человечество еще не скоро откажется от использования ископаемого топлива

В текущем году объем выбросов, произведенных за счет этого, вероятно, достигнет рекордных показателей. Такие выводы содержатся в докладе Global Carbon Budget 2024, представленном исследователями из международного проекта Global Carbon Project в среду, 13 ноября, в котором принимали участие 120 ученых со всего мира.

Как следует из этого документа, в 2024 году объем выбросов парниковых газов в атмосферу на 0,8% превысит показатели 2023 года, составив 37,4 млрд тонн.

«Главы государств и правительств, собравшиеся на COP29, должны быстро и серьезно сократить выбросы за счет ископаемого топлива, чтобы у нас был шанс удержать потепление на уровне значительно ниже двух градусов по сравнению с доиндустриальным уровнем», - предостерег в этой связи Пьер Фридлингстейн - исследователь из британского Университета Экстера, - подразумевая решения, ожидаемые от участников Конференции ООН по вопросам изменения климата, которая открылась в столице Азербайджана Баку 11 ноября.

В свою очередь Юдит Хаук из Института имени Альфреда Вегенера в Бремерхафене указала, что 22 государства в мире за прошедшие годы сократили объем выбросов парниковых газов в атмосферу при росте экономики.

К этой группе относятся США, Германия и некоторые другие европейские страны. «Здесь мы наблюдаем тенденцию, которая, по нашей оценке, развивается, конечно, слишком медленно, но идет в правильном направлении, что вселяет в нас надежду», - подчеркнула ученая.

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