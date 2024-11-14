Профессор Прийт Рохтметс назвал вопрос расторжения канонической связи Пюхтицкого монастыря с РПЦ «вопросом воли». Тут, в первую очередь, следует уточнить, что нормы церковного права отличаются у католиков, православных и протестантов. Непонятно, о каком именно церковном праве говорит профессор.

Православное церковное право не позволяет монастырю выйти из подчинения своему архиерею. Какие именно каноны, законы, постановления якобы позволяют монастырю расторгнуть отношения со своим епископом, и на каком основании?

Похоже, что профессор Рохтметс имеет в виду пресловутое 15-е правило Двукратного Собора, на которое часто в весьма своеобразной трактовке ссылаются в течение последнего года, подсказывая нам, как можно «освободиться из московской неволи». Но если уж апеллировать к этому канону, то тогда - в его полноте и целостности.

В самом деле, это церковное правило позволяет расторгнуть общение со своим архиереем, если тот еретик, но(!) при двух условиях: 1) если ересь, которую он проповедует, уже осуждена «святыми Соборами или отцами», чьи канонические правила обладают общецерковным авторитетом, как, например, правила свт. Василия Великого, и 2) если он «всенародно проповедует ересь и открыто учит ей в церквах».