Пентагон возглавит ведущий Fox News, ЦРУ - экс-глава разведки. Маск и Рамасвами займутся эффективностью властей

«Вместе эти два замечательных американца проложат путь моей администрации к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточного регулирования, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств, что является важнейшим условием движения "Спасем Америку"», - говорится в заявлении Трампа.

Аббревиатура нового департамента - DOGE - является отсылкой к названию криптовалюты Dogecoin, которую продвигает Илон Маск.

Пока неясно, какую форму примет новая структура.

В заявлении Трампа говорится, что она будет «сотрудничать с Белым домом и [уже существующим] Управлением по бюджету для проведения крупномасштабных структурных реформ».

Известно также, что Маск и Рамасвами будут выполнять эту работу до июля 2026 года. Неясно, истечет ли срок их полномочий после этого.

Илон Маск Фото: AFP

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Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Северной Америке

Илон Маск, богатейший человек на планете, постоянно присутствует в переходном штабе Трампа в Мар-а-Лаго. По сообщениям СМИ, он консультирует избранного президента по кандидатурам в новой администрации и даже присоединился к разговору между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

Во вторник вечером Трамп объявил, что поручает Маску работать с IT- предпринимателем и бывшим претендентом на должность кандидата в президенты от Республиканской партии Вивеком Рамасвами в Департаменте эффективности правительства, которому поручено определить меры по сокращению бюджета.