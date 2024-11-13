В распоряжении Rus.Postimees оказалась информация, что в Нарвском горсобрании планируется подписание нового коалиционного договора между фракцией Respekt, которую возглавляет Катри Райк, и новой фракцией, руководителем которой станет Михаил Стальнухин.
ПЕРЕВОРОТ? ⟩ Яана Тоотса хотят отправить в отставку: новым мэром Нарвы снова может стать Катри Райк
Пока переговоры между членами горсобрания в самом разгаре, но в случае подписания нового коалиционного договора мэр Нарвы Яан Тоотс будет отправлен в отставку вместе с двумя вице-мэрами, Олегом Карпиковым и Мессурме Писсаревой.
Также на следующем заседании горсобрания могут выразить вотум недоверия председателю горсобрания Ирине Янович. Новым мэром Нарвы может стать Катри Райк (Социал-демократическая партия), которая уже являлась мэром ранее.
Райк считает, что сейчас самое время заняться важными нарвскими проблемами, которыми не занялся Яан Тоотс. «В первую очередь, я займусь главной проблемой Нарвы - отоплением, потому что сейчас это очень важно. Тоотс не смог за время своего правления решить этот вопрос, и вообще, если вспоминать его деятельность на посту мэра, первыми на ум приходят три слова: цепь, машина и таджики», - сказала Катри Райк Rus.Postimees.
Она понимает, что коалиционный договор, подписанный фракцией Respekt с новой фракцией Михаила Стальнухина, может вызвать много вопросов. Напомним, что ранее, в 2022 году, Стальнухин заявил, что считает нацистами тех, кто сносит памятники советским солдатам. Это вызвало большой резонанс в СМИ.
«Мы с Михаилом объединяем усилия и будем работать на пользу города, это сейчас - самое главное. Я не разделяю многие его точки зрения, я не согласна с его высказыванием о нацистах, но в вопросах Нарвы мы во многом сходимся, поэтому сейчас этот союз может пойти на пользу всем», - сказала Катри.
Она уточнила, что в новом коалиционном договоре будет пункт, главной целью которого станет сотрудничество города с государством. Райк добавила, что в настоящий момент переговоры продолжаются, и с точностью предсказать исход развивающихся событий пока нельзя.
Яан Тоотс заявил, что не станет комментировать слова Райк, и на данный момент он все еще является мэром, а переговоры - впереди. Михаил Стальнухин же сказал, что не может комментировать ситуацию до подписания коалиционного договора.
В том случае, если коалиционный договор между фракцией Respekt и новой фракцией Михаила Стальнухина все же будет подписан, новая коалиция выдвинет вотум недоверия текущему мэру Нарвы Яану Тоосту и другим членам горуправы. Для этого потребуется 16 голосов.
Новый коалиционный договор предусматривает условие, при котором снимается вся действующая власть, а на ее место приходят члены новой коалиции. По словам Катри Райк, она готова и хочет занять место мэра.