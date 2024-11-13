ПЕРЕВОРОТ? Яана Тоотса хотят отправить в отставку: новым мэром Нарвы снова может стать Катри Райк

Пока переговоры между членами горсобрания в самом разгаре, но в случае подписания нового коалиционного договора мэр Нарвы Яан Тоотс будет отправлен в отставку вместе с двумя вице-мэрами, Олегом Карпиковым и Мессурме Писсаревой.

Также на следующем заседании горсобрания могут выразить вотум недоверия председателю горсобрания Ирине Янович. Новым мэром Нарвы может стать Катри Райк (Социал-демократическая партия), которая уже являлась мэром ранее.

Райк считает, что сейчас самое время заняться важными нарвскими проблемами, которыми не занялся Яан Тоотс. «В первую очередь, я займусь главной проблемой Нарвы - отоплением, потому что сейчас это очень важно. Тоотс не смог за время своего правления решить этот вопрос, и вообще, если вспоминать его деятельность на посту мэра, первыми на ум приходят три слова: цепь, машина и таджики», - сказала Катри Райк Rus.Postimees.

Она понимает, что коалиционный договор, подписанный фракцией Respekt с новой фракцией Михаила Стальнухина, может вызвать много вопросов. Напомним, что ранее, в 2022 году, Стальнухин заявил, что считает нацистами тех, кто сносит памятники советским солдатам. Это вызвало большой резонанс в СМИ.