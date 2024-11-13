Фехтовальщицы по-прежнему ищут главного тренера-кондитера-сварщика. Но найдут ли?

Самая трагикомичная часть истории заключается в том, что если проанализировать ситуацию, то выяснится, что в спортивном смысле тренер меньше всего нужен. Девушки сборной настолько опытны – к концу года всем будет не менее 30 лет – что и вчетвером могут руководить друг другом и замечать мельчайшие нюансы. И как видно из их комментариев, главный тренер нужен для множества других вещей.