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Фехтовальщицы по-прежнему ищут главного тренера-кондитера-сварщика. Но найдут ли?

Перевод: Инна Мельникова
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Женская сборная Эстонии по фехтованию (слева направо): Нелли Дифферт, Ирина Эмбрих, Юлия Беляева и Катрина Лехис.
Женская сборная Эстонии по фехтованию (слева направо): Нелли Дифферт, Ирина Эмбрих, Юлия Беляева и Катрина Лехис. Фото: BizziTeam / Eva Pavia

После прошедшего в Фуджейре этапа Кубка мира по фехтованию, на котором наша женская сборная завоевала золотые медали, девушки высоко оценили чувство единства и то, что все хорошо выступили. Но единогласно отметили и то, что в долгосрочной перспективе оставаться без главного тренера невозможно. На каком этапе находятся поиски?

Самая трагикомичная часть истории заключается в том, что если проанализировать ситуацию, то выяснится, что в спортивном смысле тренер меньше всего нужен. Девушки сборной настолько опытны – к концу года всем будет не менее 30 лет – что и вчетвером могут руководить друг другом и замечать мельчайшие нюансы. И как видно из их комментариев, главный тренер нужен для множества других вещей.

В Фуджейре эту роль исполняла самая опытная фехтовальщица из всех – Ирина Эмбрих, которая, помимо этого, в качестве резервной фехтовальщицы прекрасно провела свои матчи. Но у нее была и сотня других обязанностей: от заказа трансфера из аэропорта до отслеживания времени во время матчей.

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