Как и налог на автомобили, который вступит в силу в следующем году, автострахование обычно дешевле для более экономичных и менее мощных машин. Эксперт в области автострахования и комплексного страхования объясняет принцип формирования цены.
Более экономичный автомобиль позволит сэкономить как на налогах, так и страховке
Цена автострахования складывается из нескольких факторов и рассчитывается путем детального анализа.
«Страховщики учитывают технические характеристики автомобиля, а также биографию водителя, чтобы оценить риски и установить размер страховой выплаты», - объясняет Арнольд Олейник, менеджер по продуктам BTA в области страхования транспортных средств.
Олейник отмечает, что определенные марки автомобилей часто имеют более дорогую страховку, потому что по статистике они чаще попадают в аварии: «Та же логика применима и к мощности двигателя – более мощные и крупные автомобили потенциально более ответственны и, следовательно, имеют более высокие страховые взносы».
Поскольку автострахование покрывает ущерб, причиненный транспортным средством другим лицам, стоимость самого автомобиля напрямую не определяет цену автострахования.
Будущий налог на автомобили будет действовать по той же логике, что и автострахование: более экономичные автомобили с маломощными двигателями будут облагаться более низким годовым налогом.
Масса автомобиля и выбросы CO₂ будут играть важную роль при определении налога на автомобиль. Как правило, автомобили с меньшими двигателями более экономичны, а также имеют более низкий уровень выбросов CO₂.
«При покупке автомобиля стоит учитывать все будущие расходы, от страховки до налога на автомобиль, чтобы сделать оптимальный выбор и избежать непредвиденных расходов», - советует Олейник.
В случае дорожного страхования вероятность ущерба имеет решающее значение
Страховщики также обращают внимание на основную область использования автомобиля.
«Если автовладелец живет в оживленном городе, таком как Таллинн, страховые платежи могут быть выше, поскольку высокая интенсивность движения означает большую вероятность аварий. И наоборот, в более спокойной обстановке или на острове с меньшим трафиком страховые платежи часто ниже», - приводит примеры Олейник.
Немаловажным фактором является и поднаготная самого водителя.
«Молодой водитель с меньшим опытом может рассчитывать на более высокие платежи по автострахованию, поскольку, по статистике, он чаще попадает в аварии. Кроме того, страховая история водителя также влияет на стоимость страховки. Если водитель был застрахован в течение длительного периода времени и не попадал в аварии, он может рассчитывать на более низкую цену», - говорит менеджер по продуктам BTA по страхованию транспортных средств, добавляя, что прежнее страховое поведение водителя тщательно оценивается, поскольку оно дает представление о вероятности попадания этого водителя в аварии в будущем.
В случае с каско большое значение имеет стоимость автомобиля
Возраст автомобиля также играет роль при страховании каско. Страхование каско предназначено для покрытия ущерба самому автомобилю, поэтому большую роль здесь играет возраст и стоимость автомобиля», - говорит Олейник.
Это означает, что владельцы старых автомобилей часто могут платить меньше, если их машина стоит дешевле, а в случае повреждения восстановление машины обойдется делевше. «Например, в случае более роскошных и мощных моделей платежи по каско часто обходится дороже, поскольку затраты на их восстановление выше и риски выше», - добавляет он.
В настоящее время гибриды стали популярным выбором, поскольку они экономичны и меньше влияют на окружающую среду.
«На данный момент стоимость каско-страхования для гибридных и электрических автомобилей все еще выше из-за их более высокой стоимости, но этот разрыв сокращается, и уже можно сказать, что гибрид становится обычным автомобилем», - говорит Олейник.