Более экономичный автомобиль позволит сэкономить как на налогах, так и страховке

Немаловажным фактором является и поднаготная самого водителя.

«Молодой водитель с меньшим опытом может рассчитывать на более высокие платежи по автострахованию, поскольку, по статистике, он чаще попадает в аварии. Кроме того, страховая история водителя также влияет на стоимость страховки. Если водитель был застрахован в течение длительного периода времени и не попадал в аварии, он может рассчитывать на более низкую цену», - говорит менеджер по продуктам BTA по страхованию транспортных средств, добавляя, что прежнее страховое поведение водителя тщательно оценивается, поскольку оно дает представление о вероятности попадания этого водителя в аварии в будущем.

В случае с каско большое значение имеет стоимость автомобиля

Возраст автомобиля также играет роль при страховании каско. Страхование каско предназначено для покрытия ущерба самому автомобилю, поэтому большую роль здесь играет возраст и стоимость автомобиля», - говорит Олейник.

Это означает, что владельцы старых автомобилей часто могут платить меньше, если их машина стоит дешевле, а в случае повреждения восстановление машины обойдется делевше. «Например, в случае более роскошных и мощных моделей платежи по каско часто обходится дороже, поскольку затраты на их восстановление выше и риски выше», - добавляет он.

В настоящее время гибриды стали популярным выбором, поскольку они экономичны и меньше влияют на окружающую среду.

«На данный момент стоимость каско-страхования для гибридных и электрических автомобилей все еще выше из-за их более высокой стоимости, но этот разрыв сокращается, и уже можно сказать, что гибрид становится обычным автомобилем», - говорит Олейник.