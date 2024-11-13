Вчера полиция Южной Эстонии дважды отстраняла от вождения пожилого водителя. Его доставили на экспертизу, где подтвердилось, что садиться за руль нельзя по состоянию здоровья.
Полиция дважды за день отстраняла от вождения 74-летнего жителя Эстонии
Вчера, 12 ноября, около 7:00 на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Йыгевамаа произошло ДТП, когда грузовик Scania с прицепом наехал металлическое ограждение в центре проезжей части. В результате столкновения у грузовика сломался передний мост, повреждение получил топливный бак, а само транспортное средство остановилось посреди дороги, полностью перекрыв полосу движения в направлении Тарту. В результате ДТП никто не пострадал.
По словам руководителя группы по расследованию ДТП Ааре Сульга, медики осмотрели 74-летнего водителя и пришли к выводу, что ему могло резко стать плохо за рулем. «Странную манеру вождения подтвердил и водитель, ехавший позади, который сообщил, что грузовик то отклонялся влево, то вправо, а машина двигалась с неравномерной скоростью, чередуя ускорения и замедления», - пояснил Сульг.
Поскольку медики засомневались, что со здоровьем водителя грузовика все в порядке, полиция отстранила его от вождения и начала расследование инцидента. К сожалению, на этом приключения водителя грузовика не закончились.
«Около двух часов ночи в полицию вновь поступило сообщение из волости Пыльтсамаа о водителе с подозрительным стилем вождения, машина которого виляла по дороге. Полицейский патруль заметил легковушку в районе деревни Каликюла, за рулем был тот же пожилой человек, который утром на грузовике спровоцировал аварию с большой пробкой. На этот раз он ехал на своем личном автомобиле, на котором он отправился домой во второй половине дня. Нарушителя вновь отстранили от вождения, но теперь его уже доставили в медицинское учреждение для проверки годности к участию в дорожном движении. Экспертиза показала, что состояние здоровья не позволяет этому человеку садиться за руль. После медосмотра мужчину передали под опеку родственников, которые также транспортировали его машину домой», - рассказал Сульг.
Информация о пожилом водителе, неоднократно подвергавшем опасности себя и других людей, была передана в Департамент транспорта и его семейному врачу для оценки годности этого пожилого мужчины к участию в дорожном движении и в дальнейшем. У этого человека есть действующая медицинская справка.
По словам Сульга, несмотря на то, что профессиональные водители обязаны проходить медосмотр каждые пять лет, этот случай является сигналом для всех работодателей. «Прошу объективно оценивать способность, компетентность и физическое состояние работников, особенно пожилых, ведь их здоровье может поменяться в течение нескольких месяцев. Особое внимание этому должны уделять руководители компаний, сотрудники которых ежедневно участвуют в дорожном движении, будь то перевозка пассажиров или грузов», - отметил он.