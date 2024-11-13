Полиция дважды за день отстраняла от вождения 74-летнего жителя Эстонии

Вчера, 12 ноября, около 7:00 на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Йыгевамаа произошло ДТП, когда грузовик Scania с прицепом наехал металлическое ограждение в центре проезжей части. В результате столкновения у грузовика сломался передний мост, повреждение получил топливный бак, а само транспортное средство остановилось посреди дороги, полностью перекрыв полосу движения в направлении Тарту. В результате ДТП никто не пострадал.

По словам руководителя группы по расследованию ДТП Ааре Сульга, медики осмотрели 74-летнего водителя и пришли к выводу, что ему могло резко стать плохо за рулем. «Странную манеру вождения подтвердил и водитель, ехавший позади, который сообщил, что грузовик то отклонялся влево, то вправо, а машина двигалась с неравномерной скоростью, чередуя ускорения и замедления», - пояснил Сульг.

«Около двух часов ночи в полицию вновь поступило сообщение из волости Пыльтсамаа о водителе с подозрительным стилем вождения, машина которого виляла по дороге. Полицейский патруль заметил легковушку в районе деревни Каликюла, за рулем был тот же пожилой человек, который утром на грузовике спровоцировал аварию с большой пробкой. На этот раз он ехал на своем личном автомобиле, на котором он отправился домой во второй половине дня. Нарушителя вновь отстранили от вождения, но теперь его уже доставили в медицинское учреждение для проверки годности к участию в дорожном движении. Экспертиза показала, что состояние здоровья не позволяет этому человеку садиться за руль. После медосмотра мужчину передали под опеку родственников, которые также транспортировали его машину домой», - рассказал Сульг.