В этом году Коммерческий регистр начал массово штрафовать компании за отсутствие годовых отчетов, однако окружной суд постановил, что такие штрафы не могут выписываться автоматически, пишет dv.ee.
Суд постановил: автоматически штрафовать за отсутствие отчетности запрещено
В ходе спора рассматривался штраф в 200 евро, который регистрационное отделение Тартуского уездного суда, ответственное за ведение Коммерческого регистра, наложило за отсутствие отчета.
Это решение было отменено, так как в постановлении о штрафе не было указано, что оно было вынесено судьей или помощником судьи.
«Материалы гражданского дела дают основания полагать, что постановление о штрафе было составлено автоматически с использованием предназначенной для этого системы», - говорится в пресс-релизе, в котором и был представлен судебный вердикт.
Однако действующее законодательство не разрешает автоматически выписывать такие штрафы.
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