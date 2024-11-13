35 дней в коме. Медики не сумели спасти жизнь 22-летнего футболиста

7 октября он попал в тяжелую аварию: автомобиль спортсмена врезался в 50-тонную металлическую конструкцию. Футболист был одним из трех выживших.

Он был доставлен в больницу в критическом состоянии, врачи больше месяца пытались спасти жизнь спортсмена. К сожалению, тяжесть полученных травм оказалась настолько сильной, что Ангуло умер. В коме он провел 35 дней.

Марко Ангуло играл на позиции опорного полузащитника и провел за сборную Эквадора два матча. На клубном уровне хавбек выступал за эквадорский «Индепендьенте дель Валье» и американский «Цинциннати».