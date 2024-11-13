По данным источника «Украинской правды», подрыв автомобиля руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ РФ Транковского - успешная спецоперация Службы безопасности Украины.

У Севастополі підірвали авто з керівникм штабу ракетних кораблів ЧФ РФ

відео з російських соцмереж pic.twitter.com/I79g49NwWO — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 13, 2024

В результате взрыва российскому капитану оторвало ноги, он умер от потери крови. Российские медиа пишут, что за Транковским следили около недели, а самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

Как напоминает «Украинская правда», Транковский отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине. В частности, по его приказу обстреляля Винницу «Калибрами» в июле 2022 года. Тогда погибло 29 мирных жителей. Также он неоднократно обстреливал Одессу и другие мирные города, из-за чего погибло много гражданских.

Утром 13 ноября стало известно, что во временно оккупированном Севастополе взорвалась машина, в которой могла быть заложена взрывчатка. Так называемый губернатор города Михаил Развожаев заявил о гибели одного военного, который находился в транспортном средстве.