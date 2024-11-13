Стоит ли ждать эпидемию? Вирусы активизируются с наступлением морозов

По словам главного специалиста Центра гриппа Департамента здоровья Ольги Садиковой, распространение вирусов на данный момент остается умеренным, и случаев заболеваний не так много.
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«На прошлой неделе было зарегистрировано 779 случаев COVID-19, что на 4% меньше по сравнению с позапрошлой неделей», - отметила она, добавив, что заболеваемость увеличилась среди малышей, школьников и лиц старше 80 лет. Люди старше 60 составили треть всех заболевших.