Стоит ли ждать эпидемию? Вирусы активизируются с наступлением морозов

«На прошлой неделе было зарегистрировано 779 случаев COVID-19, что на 4% меньше по сравнению с позапрошлой неделей», - отметила она, добавив, что заболеваемость увеличилась среди малышей, школьников и лиц старше 80 лет. Люди старше 60 составили треть всех заболевших.

В больницы по всей Эстонии на прошлой неделе поступили 63 пациента с COVID-19, но лишь 23% из них были госпитализированы. Остальных лечили от других заболеваний, а COVID-19 выявили случайно при обследовании. Один из зараженных находится в интенсивной терапии, один - на аппарате искусственного дыхания, и один пациент старше 80 лет скончался.