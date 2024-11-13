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Организаторы кинофестиваля PÖFF сделали заявление о фильме россиянина, который украинская общественность попросила снять с показа

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Фото: Erlend Štaub

После того как программа международного кинофестиваля «Темные ночи» была составлена, в соцсетях появилось множество возмущенных комментариев, связанных с представленным в ней фильмом российского кинорежиссера Бориса Гуца «Глухие влюбленные». Изначально он был заявлен в специальной программе Stand with Ukraine, но по требованию украинских организаций Эстонии его убрали из спецпрограммы. В конкурсной программе фестиваля фильм останется.

Rus.Postimees публикует сообщение организаторов кинофестиваля.

Кинофестиваль «Тёмные ночи» всегда выражал глубокое уважение и поддержку украинскому народу, который в сейчас ведёт борьбу за свою независимость. Еще в 2022 году мы прекратили показы фильмов, финансируемых Россией и Беларусью.

Мы стали первым фестивалем, представившим на крупнейшем кинорынке в Каннах украинские проекты, прерванные из-за войны, чтобы помочь им найти дорогу к международной аудитории. Украинские фильмы всегда занимали важное место в программе нашего фестиваля, и 28-й фестиваль «Тёмные ночи» не исключение.

В этом году мы включили в программу восемь фильмов, созданных в Украине или в сотрудничестве с украинскими студиями, а также картины, затрагивающие украинскую тематику. Один из таких фильмов - «Глухие влюбленные», который уже вызвал бурные дискуссии не только среди украинцев, но и среди россиян, хотя фильм ещё никто не видел.

Важно отметить, что это не российский фильм - его автор Борис Гуц покинул Россию после начала полномасштабной войны и с тех пор живет в разных странах Европы, в данный момент в Сербии. Он неоднократно выступал против режима Путина и войны, развязанной Россией.

Предыдущая картина Гуца - «Минск» - посвящена трагическим событиям, последовавшим за президентскими выборами 2020 года в Беларуси. Она была снята в Эстонии при поддержке Эстонского института кино и фонда «Капитал культуры».

Этот фильм, запрещенный в Беларуси и России, в 2022 году участвовал почти в 20 международных фестивалях, включая «Тёмные ночи». Новая работа Гуца, «Глухие влюбленные», это полностью независимый проект, сделанный на собственные средства с минимальным бюджетом и снятый международной съемочной группой в Стамбуле.

В создании фильма также приняли участие эстонские авторы - сопродюсером выступила эстонская студия Max-Grip. 

Фестиваль «Тёмные ночи» всегда поддерживал многообразие взглядов и был открыт для всех независимых кинематографистов, чьи работы отражают демократические ценности. Наш фестиваль - пространство для разных точек зрения, для дискуссий и споров: в нынешней программе представлены фильмы Израиля и Палестины.

Мы также показывали фильмы российских и белорусских режиссеров, живущих в изгнании и представляющих взгляды, противоположные официальным доктринам их стран. То же касается и грузинских режиссеров, выступающих против нарастающей цензуры у себя на родине.

Мы приняли решение убрать картину «Глухие влюблённые» из программы «В поддержку Украины». В условиях обострившейся полемики это стало единственно правильным решением.

Вместе с тем, мы по-прежнему считаем этот фильм художественно сильным антивоенным произведением, которое, используя метафорический язык, затрагивает важную тему, поэтому фильм остается в нашей основной конкурсной программе.

Фильм рассказывает о случайной встрече в Стамбуле украинской девушки и русского парня. Их отношения начинаются с симпатии, но война в Украине приносит конфликт и в их жизнь, который завершается насилием со стороны молодого человека.

Девушка, решительная и независимая, не прощает насилия и уходит от него. Фильм подводит к выводу, что любовь между украинской девушкой и российским парнем в условиях войны невозможна и, как говорит героиня в финале, изменится это не раньше, чем через 100 лет.

Желающие могут увидеть в этом метафору, где Украина отказывается от России, как от империи, использующей насилие. Фильм также поднимает острые вопросы для дискуссии: какова идентичность российского режиссёра в изгнании, каково его место в мире и могут ли его фильмы использоваться в пропагандистских целях.

Мы приглашаем вас на показ и открыты для обсуждения после сеанса. Важно помнить несколько принципов: свобода выражения - одна из ключевых ценностей демократического общества, но она имеет свои границы. Каждый обязан уважать права и свободы других людей и соблюдать закон.

В том числе недопустимо оскорбление чьего-либо достоинства и очернение доброго имени человека. Если участники дискуссии не будут соблюдать эти основные демократические принципы, организаторы фестиваля «Тёмные ночи» будут вынуждены принять соответствующие меры для их соблюдения.

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