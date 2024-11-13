Организаторы кинофестиваля PÖFF сделали заявление о фильме россиянина, который украинская общественность попросила снять с показа

Rus.Postimees публикует сообщение организаторов кинофестиваля.

Кинофестиваль «Тёмные ночи» всегда выражал глубокое уважение и поддержку украинскому народу, который в сейчас ведёт борьбу за свою независимость. Еще в 2022 году мы прекратили показы фильмов, финансируемых Россией и Беларусью.

Мы стали первым фестивалем, представившим на крупнейшем кинорынке в Каннах украинские проекты, прерванные из-за войны, чтобы помочь им найти дорогу к международной аудитории. Украинские фильмы всегда занимали важное место в программе нашего фестиваля, и 28-й фестиваль «Тёмные ночи» не исключение.

В этом году мы включили в программу восемь фильмов, созданных в Украине или в сотрудничестве с украинскими студиями, а также картины, затрагивающие украинскую тематику. Один из таких фильмов - «Глухие влюбленные», который уже вызвал бурные дискуссии не только среди украинцев, но и среди россиян, хотя фильм ещё никто не видел.

Важно отметить, что это не российский фильм - его автор Борис Гуц покинул Россию после начала полномасштабной войны и с тех пор живет в разных странах Европы, в данный момент в Сербии. Он неоднократно выступал против режима Путина и войны, развязанной Россией.

Предыдущая картина Гуца - «Минск» - посвящена трагическим событиям, последовавшим за президентскими выборами 2020 года в Беларуси. Она была снята в Эстонии при поддержке Эстонского института кино и фонда «Капитал культуры».