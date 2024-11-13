Среди деятелей эстонского кино вопросы по поводу акцентов в фильме «Глухие любовники» поднял, например, Ильмар Рааг. В своем посте на Facebook он отметил: «Конфликт сейчас происходит в сознании определенной аудитории. Например, украинцы, которых российские солдаты атакуют прямо сейчас, вероятно, тоже хотели бы, чтобы российские мужчины по другую сторону линии фронта открыли свои сердца для любви. Но этого нет. Вместо этого по ним ночью летят ракеты. Сотни тысяч российских солдат прямо сейчас стреляют в их сторону. Не говоря уже об изнасилованиях, пытках и так далее. Для многих украинцев этот фильм вызывает когнитивный диссонанс. Поэтому они и спрашивают, где же такие россияне, как показано в фильме».