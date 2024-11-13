В Латвии призывают НАТО как можно быстрее решить вопрос по системам ПВО в Балтии

В четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Латвии посетят многонациональные бригады НАТО в Латвии на военных учениях Resolute Warrior на военной базе в Адажи. Также запланированы двусторонние переговоры.

По словам Ринкевича, будет обсуждаться и ситуация в Украине, на линии фронта, и то, что можно сделать для дальнейшей поддержки Украины. Ринкевич и Рютте обсудят, как побудить всех членов альянса выделять больше ресурсов на оборону.