Фото Конкурс завершен: стало известно, как будет выглядеть центр города Маарду

Победителем архитектурного конкурса на дизайн общественного пространства городского центра Маарду стал эскиз «PULSS» архитектора Győrgy Jakabfi из архитектурного бюро FUTU. Пять лучших конкурсных работ можно будет посмотреть в Маардуском центре досуга (Кеэмикуте, 12b) до конца декабря.

«Этот эскиз – значительный шаг на пути к созданию в Маарду более современного городского пространства. Результат выглядит динамично, решение для центральной площади продумано стратегически и четко представлено. Преимущество этого эскиза заключается в ясном, запоминающемся и функциональном дизайне центральной площади», - прокомментировала председатель жюри, мэр Маарду Аурика Син-Керра.

Эскиз «PULSS» архитектора Győrgy Jakabfi из архитектурного бюро FUTU занял первое место. Фото: Управа города Маарду

«Эскиз "PULSS" является многофункциональным, учитывает потребности людей и позволяет реализовать проект поэтапно, что для нас имеет огромное значение», - добавила мэр.

Согласно победившему в конкурсе эскизу перед Центром досуга планируется создание круговой многофункциональной центральной площади, на которой можно будет проводить концерты, ярмарки или фестивали. В круговой зоне использован естественный уклон рельефа, что создает динамичное, ступенчатое пространство с местами для сидения и сбора людей. Длинные скамейки расположены на западной стороне, чтобы посетители могли любоваться закатом.

​Эскиз «PULSS» архитектора Győrgy Jakabfi из архитектурного бюро FUTU занял первое место. Фото: Управа города Маарду

В дизайн интегрированы распыляющие воду арки и фонтаны, а также предусмотрен сбор дождевой воды. Периметр площади окружен высокими растениями, зонами для отдыха, игр и тренировок. Также предусмотрена система раздвижных навесов, что позволяет использовать площадь круглый год, независимо от погодных условий. На площади присутствуют элементы, связанные с историей города Маарду и химической промышленностью, например, скульптура с таблицей Менделеева.

Дальнейшее проектирование и строительство городского центра предполагается выполнять поэтапно. Сначала планируется построить центральную площадь перед Маардуским центром досуга. Затем будет создано соединение новой центральной площади с главной улицей Маарду – улицей Кеэмикуте, чтобы в перспективе сформировать единый облик города и сделать центр Маарду легко узнаваемым. На третьем этапе будет реализовано решение для парка Келламяэ.