Академик Калле Кирсимяэ, профессор геологии Тартуского университета, говорит, что добыча фосфорита сопровождается такими большими экологическими и политическими рисками, что уже только по этой причине создание промышленности в настоящее время немыслимо.
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Академик: риски фосфоритной промышленности слишком велики
Кроме того, по мнению Кирсимяэ, необходимо учитывать, что хотя извлечение драгоценных металлов из фосфорита теоретически и в лабораторных условиях возможно, на промышленном уровне оно не окупается.