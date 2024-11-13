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Академик: риски фосфоритной промышленности слишком велики

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Академик Калле Кирсимяэ с куском фосфоритной руды из Юлгасе. По его словам, самые привлекательные месторождения фосфоритов в Эстонии находятся в Кабала.
Академик Калле Кирсимяэ с куском фосфоритной руды из Юлгасе. По его словам, самые привлекательные месторождения фосфоритов в Эстонии находятся в Кабала. Фото: Margus Ansu

Академик Калле Кирсимяэ, профессор геологии Тартуского университета, говорит, что добыча фосфорита сопровождается такими большими экологическими и политическими рисками, что уже только по этой причине создание промышленности в настоящее время немыслимо.

Кроме того, по мнению Кирсимяэ, необходимо учитывать, что хотя извлечение драгоценных металлов из фосфорита теоретически и в лабораторных условиях возможно, на промышленном уровне оно не окупается.

– Что вы думаете об открытии фосфоритного рудника?

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