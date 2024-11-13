Рийгикогу не будет обсуждать произведенный Яаком Валге выстрел из стартового пистолета

«Правление не высказывало своей позиции по подобным случаям. Поэтому правлению необязательно собираться. Яак Валге вполне адекватен. Я не оправдываю этот инцидент, это не делает чести Рийгикогу и членам Рийгикогу, но все совершают ошибки», - сказал Кивимяги на заседании Рийгикогу в среду. Он указал и на себя, поскольку получил штраф за нарушение правил дорожного движения.

Член Рийгикогу Яак Валге поздно вечером в понедельник в парке Фальги в Таллинне выстрелил из стартового пистолета и, по его словам, сделал это по личным причинам.

Валге сообщил BNS, что на него никто не нападал и у него не было желания кого-либо обеспокоить. «Я также был удивлен, что стартовый пистолет произвел такой шум вечером в Таллинне, - сказал Валге. - Я сделал это по личным причинам». Что это за причины, парламентарий указать не пожелал.

По словам депутата Рийгикогу, гулявшие владельцы собак оказались обеспокоены. «Я подошел к ним и извинился. Я сказал, что у меня стартовый пистолет и что он не представляет угрозы», - пояснил Валге.

После этого, по словам Валге, он отправился в город, а когда через час вернулся, его уже ждала полиция. «Полиция составила на меня протокол о правонарушении, который я также подписал, - сказал Валге. - Будет какой-то штраф, но надеюсь, что не буду лишен лицензии на оружие».