По словам вице-спикера Рийгикогу Тоомаса Кивимяги, правление Рийгикогу не будет обсуждать произведенный Яаком Валге выстрел из стартового пистолета, хотя по мнению Кивимяги, этот случай не делает Рийгикогу никакой чести.
Рийгикогу не будет обсуждать произведенный Яаком Валге выстрел из стартового пистолета
«Правление не высказывало своей позиции по подобным случаям. Поэтому правлению необязательно собираться. Яак Валге вполне адекватен. Я не оправдываю этот инцидент, это не делает чести Рийгикогу и членам Рийгикогу, но все совершают ошибки», - сказал Кивимяги на заседании Рийгикогу в среду. Он указал и на себя, поскольку получил штраф за нарушение правил дорожного движения.
Член Рийгикогу Яак Валге поздно вечером в понедельник в парке Фальги в Таллинне выстрелил из стартового пистолета и, по его словам, сделал это по личным причинам.
Валге сообщил BNS, что на него никто не нападал и у него не было желания кого-либо обеспокоить. «Я также был удивлен, что стартовый пистолет произвел такой шум вечером в Таллинне, - сказал Валге. - Я сделал это по личным причинам». Что это за причины, парламентарий указать не пожелал.
По словам депутата Рийгикогу, гулявшие владельцы собак оказались обеспокоены. «Я подошел к ним и извинился. Я сказал, что у меня стартовый пистолет и что он не представляет угрозы», - пояснил Валге.
После этого, по словам Валге, он отправился в город, а когда через час вернулся, его уже ждала полиция. «Полиция составила на меня протокол о правонарушении, который я также подписал, - сказал Валге. - Будет какой-то штраф, но надеюсь, что не буду лишен лицензии на оружие».