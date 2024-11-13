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АНАЛИЗ Как выглядит обычный молодой предприниматель Эстонии?

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Ярмарка молодежных предприятий в центре Solaris.
Ярмарка молодежных предприятий в центре Solaris. Фото: Martin Pedaja

Наибольшее количество молодых предпринимателей среди тех, кто окончил учебные заведения по специальностям в области сельского хозяйства, лесного и рыболовного хозяйства, а также ветеринарии.

Молодые предприниматели чаще всего мужчины, чем женщины. Кроме того, молодые люди, которые стали отцами, чаще открывают свой бизнес, чем те, у кого нет детей. Эти выводы были сделаны в ходе исследования, проведенного Статистическим департаментом по заказу Департамента образования и молодежи, которое изучило факторы, влияющие на молодежное предпринимательство в Эстонии.

Молодые предприниматели играют важную роль в будущем экономическом благосостоянии страны. Но кто они, и какие факторы помогают молодежи стать предпринимателями? Департамент статистики провел анализ, который выявил ключевые факторы, способствующие выбору предпринимательства среди молодежи.

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