АНАЛИЗ Как выглядит обычный молодой предприниматель Эстонии?

Молодые предприниматели чаще всего мужчины, чем женщины. Кроме того, молодые люди, которые стали отцами, чаще открывают свой бизнес, чем те, у кого нет детей. Эти выводы были сделаны в ходе исследования, проведенного Статистическим департаментом по заказу Департамента образования и молодежи, которое изучило факторы, влияющие на молодежное предпринимательство в Эстонии.