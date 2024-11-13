Наибольшее количество молодых предпринимателей среди тех, кто окончил учебные заведения по специальностям в области сельского хозяйства, лесного и рыболовного хозяйства, а также ветеринарии.
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АНАЛИЗ ⟩ Как выглядит обычный молодой предприниматель Эстонии?
Молодые предприниматели чаще всего мужчины, чем женщины. Кроме того, молодые люди, которые стали отцами, чаще открывают свой бизнес, чем те, у кого нет детей. Эти выводы были сделаны в ходе исследования, проведенного Статистическим департаментом по заказу Департамента образования и молодежи, которое изучило факторы, влияющие на молодежное предпринимательство в Эстонии.