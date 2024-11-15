Казалось бы, рынок недвижимости переполнен квартирами на любой вкус. Но, как говорил Винни-Пух, «любимый цвет и любимый размер» могут и не встретиться друг с другом так же, как желания не всегда совпадают с возможностями.
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Игроки на рынке недвижимости: кто такие флипперы и надо ли их бояться
Квартиры в новых домах буквально бренчат ключами, там им хочется поскорее стать обитаемыми. Квартиры без ремонта в спальных районах с нетерпением ждут нового хозяина с золотыми руками, готового тут же начать и быстро закончить капитальный ремонт. Но новый хозяин оказывается временным и давай водить в квартиру разных людей, которые критикуют цвет стен, дешевую кухонную мебель и неровно уложенный ламинат...