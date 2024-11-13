Глава Elering: разницу в цене на электричество с Северными странами не удастся ликвидировать в ближайшие 10-15 лет

В этом году стоимость электроэнергии в Эстонии была в два-три раза выше, чем в Финляндии и Швеции. По словам Килька, ситуация в ближайшем будущем останется прежней, так как Эстония не может производить большие объемы дешевой гидроэнергии, передает ERR.

Килк отметил, что в Эстонии нет других доступных и недорогих источников энергии, кроме ветра и солнца, поскольку добыча сланца уже явно обходится дороже. Разрыв с Северными странами будет сокращаться в основном из-за того, что там также придется создавать новые мощности для удовлетворения растущего спроса, а это будет дороже гидроэнергии.

В Эстонии планируется строительство дополнительных ветроэлектростанций как на суше, так и на море. Однако для того, чтобы эта энергия могла поступать в сеть в будущем, Elering необходимо развивать сетевые соединения. По словам Килка, для достижения государственных энергетических целей к 2030 году Elering потребуется инвестиции в размере от 300 до 400 миллионов евро.