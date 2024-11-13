Президент Карис подписал закон о поддержке больничных аптек в кризисных ситуациях

Изменения в законе об организациях здравоохранения и о лекарствах позволят больничным аптекам использовать правила оптовой продажи для обеспечения медикаментами в экстренных ситуациях.

Также они смогут улучшить распределение запасов, а ротация медикаментов и оборудования поможет сократить или избежать потерь из-за истечения срока годности. Упростится процесс ввода запасов в региональные больницы, которые будут получать медикаменты в течение трех месяцев от Департамента здоровья, так как в кризисных ситуациях нагрузка на эти учреждения, как ожидается, будет самой высокой.

Кроме того, изменения в Законе о медицинских устройствах передают ответственность за регулирование в этой области от Департамента здоровья к отдела по лекарствам. Также отдел получит право определять, что именно является медицинским устройством.

Для того чтобы снизить административную нагрузку на медицинские учреждения, отменяется требование подавать документы по медицинским устройствам, которые изготавливаются и используются внутри самого учреждения. Это касается, например, лабораторных инструментов или различных программных решений.