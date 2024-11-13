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Американский спецназ страдает от хронических черепно-мозговых травм

Перевод: Сергей Светлов
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Корабли ВМС США.
Корабли ВМС США. Фото: US NAVY/via REUTERS

В течение многих лет элитные подразделения ВМС США работают в суровых условиях в бурном океане, что наносит ущерб их здоровью, разрушая не только карьеру, но и всю их жизнь.

Экипажи патрульных катеров ВМС, движущиеся на высокой скорости, могут внезапно попасть в сильные волны, что вызывает сильную качку. На океане порывы ветра могут достигать огромной скорости. Рабочие условия для спецназовцев ВМС США крайне суровы.

The New York Times описал судьбу 44-летнего члена экипажа патрульного катера спецподразделений Троя Норрелла, который после многолетней службы в условиях сильной качки едва мог нормально функционировать.

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