В течение многих лет элитные подразделения ВМС США работают в суровых условиях в бурном океане, что наносит ущерб их здоровью, разрушая не только карьеру, но и всю их жизнь.
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Американский спецназ страдает от хронических черепно-мозговых травм
Экипажи патрульных катеров ВМС, движущиеся на высокой скорости, могут внезапно попасть в сильные волны, что вызывает сильную качку. На океане порывы ветра могут достигать огромной скорости. Рабочие условия для спецназовцев ВМС США крайне суровы.