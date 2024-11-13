Завтра генеральный секретарь НАТО посетит Латвию

График визита Рютте будет довольно насыщенным. Утром он прибудет на базу Адажи, где будет наблюдать за учениями Resolute Warrior, которые проводит дислоцированная в Латвии бригада НАТО, сообщает Латвийское радио.

Ближе к обеду Рютте проведет пресс-конференцию с президентом Эдгарсом Ринкевичем, после чего они отправятся инспектировать военное оборудование.

На учениях Resolute Warrior 2024 также будут присутствовать спикер Сейма Дайга Миезиня, министр иностранных дел Байба Браже, министр обороны Андрис Спрудс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии генерал-лейтенант Леонид Калныньш и представители НАТО и союзных стран.

В прошлом месяце премьер-министр Латвии Эвика Силиня встречалась с Рютте в Брюсселе, а завтра днем они снова встретятся в здании правительства Латвии.

On 14 Nov @SecGenNATO Mark Rutte will travel to #Latvia to meet President @edgarsrinkevics & PM @EvikaSilina. He will visit exercise Resolute Warrior of the #NATO Multinational Brigade & address troops



🎥 11:55 (CET) Joint presser at Ādaži Military Base

ℹ️https://t.co/tqUizFkrbV pic.twitter.com/zXRuhzDtut — NATO Spokesperson Farah Dakhlallah (@NATOpress) November 12, 2024