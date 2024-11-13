Как подготовиться к налогу на автомобиль?

Руководитель по развитию бизнеса Mobire Eesti Лаура Клеммер делится практическими советами, которые помогут плавно адаптироваться к налогу и принять разумные решения.

Проверьте размер налога на свой автомобиль

Первый шаг - узнать годовой налог на ваш текущий автомобиль. Это можно сделать с помощью калькулятора налога на автомобили, где учитываются выбросы CO2 и полная масса автомобиля.

Годовой налог формируется на основе этих показателей, однако при покупке нового или подержанного автомобиля дополнительно уплачивается регистрационный налог.

Оцените состояние и экологичность вашего автомобиля

Если вашему автомобилю вскоре потребуется замена, возможно, стоит рассмотреть это до 2025 года. Так как для более новых автомобилей годовой налог может быть значительно ниже, покупка нового авто может быть выгодным шагом с учетом будущего налога.

При этом важно учитывать общие затраты на автомобиль - помимо лизинга и налогов, есть также регулярные расходы, такие как шины, замена шин, техобслуживание, страховка и т.д.

Продайте ненужные автомобили и старые транспортные средства

Если у вашей семьи несколько автомобилей или старые автомобили просто числятся в реестре, рекомендуется продать их или снять с учета до конца 2024 года. Это снизит будущие налоговые обязательства и поможет избежать лишних расходов.

Оцените, действительно ли вам нужен автомобиль