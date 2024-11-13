С 2025 года в Эстонии вступает в силу автоналог, который затронет каждого владельца транспортного средства. Хотя для многих это новый обязательный платеж, его размер можно сократить с помощью продуманного планирования и правильного выбора.
Как подготовиться к налогу на автомобиль?
Руководитель по развитию бизнеса Mobire Eesti Лаура Клеммер делится практическими советами, которые помогут плавно адаптироваться к налогу и принять разумные решения.
Проверьте размер налога на свой автомобиль
Первый шаг - узнать годовой налог на ваш текущий автомобиль. Это можно сделать с помощью калькулятора налога на автомобили, где учитываются выбросы CO2 и полная масса автомобиля.
Годовой налог формируется на основе этих показателей, однако при покупке нового или подержанного автомобиля дополнительно уплачивается регистрационный налог.
Оцените состояние и экологичность вашего автомобиля
Если вашему автомобилю вскоре потребуется замена, возможно, стоит рассмотреть это до 2025 года. Так как для более новых автомобилей годовой налог может быть значительно ниже, покупка нового авто может быть выгодным шагом с учетом будущего налога.
При этом важно учитывать общие затраты на автомобиль - помимо лизинга и налогов, есть также регулярные расходы, такие как шины, замена шин, техобслуживание, страховка и т.д.
Продайте ненужные автомобили и старые транспортные средства
Если у вашей семьи несколько автомобилей или старые автомобили просто числятся в реестре, рекомендуется продать их или снять с учета до конца 2024 года. Это снизит будущие налоговые обязательства и поможет избежать лишних расходов.
Оцените, действительно ли вам нужен автомобиль
Налог на автомобили может стать поводом проанализировать необходимость его использования. Если автомобиль нужен лишь изредка, то для экономии и во избежание чрезмерного потребления можно рассмотреть альтернативы, такие как общественный транспорт, каршеринг или аренда с полным обслуживанием.
Например, с арендой полного обслуживания от Mobire можно отказаться от автомобиля и расторгнуть договор более гибко, чем при лизинге - таким образом, владение автомобилем не будет обязательным.
Какой автомобиль выбрать, чтобы налог был ниже?
Если вы планируете приобрести новый автомобиль, разумно выбрать модель с низким уровнем выбросов CO2 и минимальной полной массой, что снизит годовой налог. Определенные льготы распространяются, например, на электромобили и гибриды. Хотя некоторые автомобили могут быть тяжелыми, если это, например, подключаемый гибрид, это снижает годовой налог.
Лаура Клеммер также привела примеры наиболее выгодных вариантов среди новых автомобилей по формуле расчета налога:
- Škoda Octavia 1,5 TSI ACT DSG m-Hybrid - годовой налог от 50 € (выбросы CO2 112 г/км, полная масса 1930 кг)
- Volkswagen Passat Variant 1.5 eTSI 110kW - годовой налог 120 € (выбросы CO2 123 г/км, полная масса 2130 кг)
- Škoda Kodiaq 1,5 TSI PHEV 150kW 6-DSG PLUG-IN - годовой налог 143 € (выбросы CO2 8-12 г/км, полная масса 2431 кг)