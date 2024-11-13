Жители накренившегося дома подали в суд на застройщика, компания отрицает свою ответственность

На улице Лубья в Тарту жители спокойно жили в своих домах до 2022 года, пока не услышали громкий треск. После этого один из домов начал крениться на одну сторону. Наклон дома достиг 40 сантиметров, что вызвало серьезные проблемы: двери перестали нормально закрываться, вода в стоках течет в обратную сторону, а полы стали неровными. Поскольку строительная компания OÜ Mapri Ehitus не признает свою вину, жители подали на нее в суд.