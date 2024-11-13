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Жители накренившегося дома подали в суд на застройщика, компания отрицает свою ответственность

Перевод: Каролийна Вертяева
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В Тарту начал крениться многоквартирный дом, его жильцы подали в суд на частную компанию Mapri Ehitus из-за плохого качества строительства.
В Тарту начал крениться многоквартирный дом, его жильцы подали в суд на частную компанию Mapri Ehitus из-за плохого качества строительства. Фото: Kristjan Teedema

На улице Лубья в Тарту жители спокойно жили в своих домах до 2022 года, пока не услышали громкий треск. После этого один из домов начал крениться на одну сторону. Наклон дома достиг 40 сантиметров, что вызвало серьезные проблемы: двери перестали нормально закрываться, вода в стоках течет в обратную сторону, а полы стали неровными. Поскольку строительная компания OÜ Mapri Ehitus не признает свою вину, жители подали на нее в суд.

Эти дома, построенные Mapri Ehitus, были завершены в 2015 году. Они находятся на берегу реки Эмайыги и установлены на сваях, закрепленных в слое торфа. В районе есть и другие дома на сваях, но с таким наклоном жители столкнулись впервые.

Люди считают, что причиной проблемы стало разрушение свай, из-за чего дом начал оседать на торфяной слой. Они требовали от компании устранить наклон и вернуть дом в нормальное состояние, но Mapri Ehitus не признает своей ответственности.

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