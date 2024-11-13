Департамент окружающей среды ходатайствует о снятии запрета на охоту на волков

Заместитель генерального директора Департамента окружающей среды по вопросам дикой природы Леэло Кукк отметила, что в Эстонии популяция волков стабильная, и причин сомневаться в точности методик их учета нет. «План по управлению численностью крупных хищников предусматривает поддержание популяции волков в пределах 20–30 семейных групп. Охота - один из методов достижения этой цели», - объяснила Кукк.

Первоначальная квота на отстрел волков была установлена Департаментом окружающей среды на уровне 90 особей. В рамках совещания представителей различных заинтересованных сторон агентство по охране окружающей среды представило актуальные данные о численности волков и предложило увеличить квоту. По состоянию на начало ноября в Эстонии насчитывается 29 стаек волков, и агентство предложило разрешить отстрел еще 27 особей.

Кукк добавила, что Департамент окружающей среды поддерживает увеличение квоты на текущий сезон до 117 волков. «Популяция волков в Эстонии постепенно растет, что подтверждает эффективность решений в сфере охраны природы и охоты. Однако с ростом численности увеличиваются и ущербы, которые волки причиняют. Поэтому в плане управления определены нижний и верхний пределы численности волков, чтобы сохранить их состояние благополучным и одновременно держать ущерб под контролем. Запрет на охоту несет риски, в том числе увеличивает вероятность отравлений и браконьерства, что негативно скажется на популяции волков, как это показали примеры из других стран Европы», - отметила Кукк.

Квота была установлена на основе предложений агентства по охране окружающей среды и собранных данных об ущербе, причиненном волками. На данный момент суд приостановил охоту до 4 декабря, запретив отстрел волков в период временного запрета. До 18 ноября стороны должны представить свои доводы, чтобы суд принял решение о продлении или отмене временного запрета на охоту.