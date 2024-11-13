Разгневанный клиент утверждает, что потерял из-за Bolt более 17 евро, но у компании есть неожиданное объяснение

Ристо, обратившийся в редакцию Postimees, рассказал, что в прошлую субботу сделал заказ через Bolt Food и оплатил его, но заказ не получил. «Я четко указал в заказе, чтобы товар оставили у двери дома на улице Оя, что отражено в заказе. Номер дома четко указан над дверью. Bolt утверждает, что курьер ждал меня 13 минут и затем уехал», - написал Ристо в письме Postimees.