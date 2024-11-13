Клиент, воспользовавшийся службой доставки Bolt Food, остался недоволен, заявив, что заказ не был доставлен по вине компании. В Bolt объяснили, что компания не совершила ошибки, а проблема возникла из-за того, что клиент уклонился от проверки документа, поэтому ему не вернули 17,39 евро за заказ.
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Разгневанный клиент утверждает, что потерял из-за Bolt более 17 евро, но у компании есть неожиданное объяснение
Ристо, обратившийся в редакцию Postimees, рассказал, что в прошлую субботу сделал заказ через Bolt Food и оплатил его, но заказ не получил. «Я четко указал в заказе, чтобы товар оставили у двери дома на улице Оя, что отражено в заказе. Номер дома четко указан над дверью. Bolt утверждает, что курьер ждал меня 13 минут и затем уехал», - написал Ристо в письме Postimees.