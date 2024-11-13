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ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА POSTIMEES Разница в цене между самой дешевой и самой дорогой корзинами значительно увеличилась

Перевод: Сергей Светлов
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Продуктовая корзина. Иллюстративное фото.
Продуктовая корзина. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

Свежий обзор продуктовых корзин Postimees показывает, что титул самой дешевой корзины снова сменил владельца, в то время как цены на корзины во всех торговых сетях опустились до самого низкого уровня с конца июля. Разрыв между самой дешевой и самой дорогой корзинами существенно увеличился.

Если месяц назад самая дешевая продуктовая корзина была в магазине Grossi Toidupood, то теперь этот титул снова у нового владельца - Lidl. По сравнению с прошлым месяцем, когда корзина в Lidl стоила 67,80 евро, цена снизилась на 6,34 евро и сейчас составляет 61,46 евро. За Lidl следуют Prisma и Grossi.

В октябре продуктовая корзина в Prisma стоила 67,20 евро, но теперь цена упала на 3,02 евро, составив 64,18 евро. Цена корзины в Grossi также снизилась с 65,78 евро до 65,08 евро. На четвертом месте остается Maxima, где цена корзины снизилась с 71,52 евро до 66,17 евро, уменьшившись на 5,35 евро.

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