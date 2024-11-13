ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА POSTIMEES Разница в цене между самой дешевой и самой дорогой корзинами значительно увеличилась

Если месяц назад самая дешевая продуктовая корзина была в магазине Grossi Toidupood, то теперь этот титул снова у нового владельца - Lidl. По сравнению с прошлым месяцем, когда корзина в Lidl стоила 67,80 евро, цена снизилась на 6,34 евро и сейчас составляет 61,46 евро. За Lidl следуют Prisma и Grossi.