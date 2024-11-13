Началось строительство нового магазина Lidl

В магазине Lidl в Кейла будет примерно 1400 квадратных метров торговой площади. На задней стороне здания будет установлена опорная решетка для вьющихся растений. Для посетителей магазина будет предусмотрена парковка на 118 мест. Кроме строительства самого магазина, Lidl планирует инвестировать в улучшение местной инфраструктуры и озеленение прилегающей территории.