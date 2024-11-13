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Началось строительство нового магазина Lidl

Перевод: Сергей Светлов
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Lidl откроет новый магазин в Кейла уже в следующем году.
Lidl откроет новый магазин в Кейла уже в следующем году. Фото: Lidl Eesti OÜ

Компании Lidl и Ehitustrust OÜ заключили договор на строительство нового магазина в Кейла по адресу Пыхьякааре, 6. Строительные работы уже начались, и завершение планируется к 2025 году.

В магазине Lidl в Кейла будет примерно 1400 квадратных метров торговой площади. На задней стороне здания будет установлена опорная решетка для вьющихся растений. Для посетителей магазина будет предусмотрена парковка на 118 мест. Кроме строительства самого магазина, Lidl планирует инвестировать в улучшение местной инфраструктуры и озеленение прилегающей территории.

Открытие нового магазина в Кейла - это часть стратегии развития сети магазинов Lidl, которая началась 3 марта 2022 года с одновременного открытия восьми магазинов в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну.

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