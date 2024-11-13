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Полиция разыскивает пропавшего 38-летнего Янно

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Янно.
Янно. Фото: PPA

Полиция просит помощи в поиске 38-летнего Янно, пропавшего в Тарту.

Янно ушел от родственников в Тарту в субботу, 9 ноября, и с тех пор с ним не удается связаться.

Рост Янно - 185 см, он среднего телосложения, у него темно-каштановые волосы. Когда он уходил, на нем была черная куртка-дождевик, черные спортивные штаны и черная кепка.

Полиция просит всех, кто видел Янно или имеет информацию о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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