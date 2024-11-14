На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель отдела энергопродуктов концерна Eesti Energia Армен Каспаров.

Выдержки из беседы:

– Каков прогноз Eesti Energia на предстоящую зиму? Как поведут себя цены?

– Никто точно этого не знает. На цены влияет много факторов, в том числе значительное увеличение количества ветропарков в Эстонии и, конечно, погода. Если будет безветренно и холодно, то электричество может стоить довольно дорого, поскольку придется запускать в странах Балтии наши фоссильные электростанции: газовые – в Латвии и Литве, и сланцевые – в Эстонии. В этом случае средняя цена электричества составит 150–180 евро за мегаватт/час, или 12–14 центов за киловатт/час. То есть, примерно столько же, сколько было в прошлом году. Кстати, ветер способен в определенные моменты сбивать цену до 0–10 евро за мегаватт/час.

– Есть ли защита от скачков цен?

– Такой защиты нет. О стабильности цен говорить не приходится, так как государство с этого года отменило универсальную услугу, устанавливающую потолок цен. Так что защиты для потребителя больше нет.

– Почему цены в Эстонии порой вдвое дороже, чем в Финляндии и Швеции?