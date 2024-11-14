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Eesti Energia несет убытки: совет населению – фиксировать цены перед отключением от сетей РФ (3)

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  • Elering уверяет, что 9 февраля свет не погаснет
  • Отсоединение от сети РФ повысит цены на 5%
  • Если не вводить плату, придется сидеть в темноте

Как поведут себя цены на электричество нынешней зимой? Есть ли защита от скачков цен? Что принесет Эстонии отсоединение от российских электросетей?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель отдела энергопродуктов концерна Eesti Energia Армен Каспаров

Выдержки из беседы:

– Каков прогноз Eesti Energia на предстоящую зиму? Как поведут себя цены?

– Никто точно этого не знает. На цены влияет много факторов, в том числе значительное увеличение количества ветропарков в Эстонии и, конечно, погода. Если будет безветренно и холодно, то электричество может стоить довольно дорого, поскольку придется запускать в странах Балтии наши фоссильные электростанции: газовые – в Латвии и Литве, и сланцевые – в Эстонии. В этом случае средняя цена электричества составит 150–180 евро за мегаватт/час, или 12–14 центов за киловатт/час. То есть, примерно столько же, сколько было в прошлом году. Кстати, ветер способен в определенные моменты сбивать цену до 0–10 евро за мегаватт/час.

– Есть ли защита от скачков цен?

– Такой защиты нет. О стабильности цен говорить не приходится, так как государство с этого года отменило универсальную услугу, устанавливающую потолок цен. Так что защиты для потребителя больше нет.

– Почему цены в Эстонии порой вдвое дороже, чем в Финляндии и Швеции?

– Приведу такое сравнение. На этой неделе производство ветроэнергии в Эстонии составит порядка 500 мегаватт в час. В Финляндии – 5 000 мегаватт в час. Это в 10 раз больше, что и сбивает цены. Кроме того, в Финляндии и Швеции есть гидроэлектростанции, производящие дешевую электроэнергию. Роль АЭС там тоже высока. В результате соседи получают комбинированную электроэнергию, а у нас есть только небольшое количество ветропарков и солнечных станций, а также работающие на фоссильном топливе станции, производящие очень дорогое электричество.

– Но ведь все страны покупают электричество с одной биржи…

– Так точно! Однако биржа не резиновая. Электричество на ней движется по проводам. Между Финляндией и Эстонией есть два кабеля – Estlink 1 и 2. Их общая мощность – 1000 мегаватт. Если наше потребление превышает 1000 мегаватт, дешевая электроэнергия до нас просто не доходит, оставаясь в более дешевом регионе.

– Найдено ли решение проблеме отопления Нарвы, где тарифы могут увеличиться сразу на 50%?

– Наш концерн заявил, что если ситуация на бирже позволит, мы запустим в работу сланцевый котел, который будет производить и тепло. Это позволит избежать резкого скачка тарифов для нарвитян. Если ситуация на бирже сложится иначе, мы будем отапливать Нарву газом.

– Что принесет Эстонии отсоединение от электросетей РФ в феврале?

– Честно говоря, никто не знает. Elering заявляет, что готов к отсоединению, которое произойдет 9 февраля. Они уверяют, что электричество у нас будет, свет не погаснет.

Ничего более Eesti Energia не знает. Очевидно, что системным операторам придется по-новому управлять электросистемой. Как они это сделают – непонятно. По некоторым данным, в соединениях между Латвией и Эстонией, Литвой и Латвией будут создаваться резервы на какой-то объем, который не будет задействован на биржевом рынке. Эти мощности позволят сохранить баланс в системе.

– Эстония отсоединяется вместе с Балтийскими странами или сама по себе?

– Ни Эстония, ни страны Балтии не отсоединяются сами по себе. Мы окажемся в одном кольце с континентальной Европой. Процессом синхронизации будет заведовать Elering.

– Каковы последствия структурных изменений на энергорынке? Насколько подорожает электричество? Кто оплатит отключение?

– Отсоединение от России может привести к повышению цен на 5%. Elering уже оповестил и потребителей, и производителей, что с каждого будет взиматься плата за балансировку сети размером 5,31 евро за мегаватт/час.

На данный момент Министерство климата пытается отсрочить введение этой платы до июля. Однако официального решения еще нет. Это означает, что пока предусмотрено введение платы уже с февраля.

Все стороны выразили пожелание, чтобы размер платы в Эстонии, Латвии и Литве был одинаковым.

Ставка в 5,31 евро за мегаватт/час вряд ли окажется еще выше, так как в той же Финляндии платят всего 1–1,5 евро. В сравнении с этим расчеты Elering – очень высокие.

Такова цена поддержки баланса в сети. Дополнительная плата точно появится, вопрос только в сроках. Если этого не сделать, нам придется сидеть в темноте.

– Что нужно знать потребителю, чтобы уверенно пережить зиму?

– Напомню, что 70% жителей Эстонии пользуются пакетами с фиксированными ценами на электроэнергию, остальные 30% играют в лотерею. Совет для них на зимний отопительный сезон – в течение ближайших трех-шести месяцев воспользоваться фиксированным пакетом, чтобы понаблюдать, как произойдет отсоединение от российской энергосистемы.

Отмечу, что даже многие энергоэксперты зафиксировали цену на эту зиму.

– А вы лично?

– Я пока не зафиксировал.

– Почему же не воспользовались советом Eesti Energia?

– Это общий совет для тех, кто не хочет рисковать. Я же отношусь к разряду других потребителей, имеющих собственную солнечную электростанцию. Таких клиентов на всю Эстонию порядка 2000–3000 тысяч.

Отмечу, что смену пакетов лучше не оставлять на последний момент. Ноябрь-декабрь – самое правильное время для принятия решений.

– Насколько успешны были последние годы для концерна Eesti Energia? Растут ли ваши прибыли?

– Если сравнить III квартал 2024 года с прошлым годом, то мы ушли в минус. Причина кроется в очень больших расходах на сланцевые электростанции. Владелец – Министерство экономики – требует от нас поддерживать резервные мощности, производя 1000 мегаватт/часов. Это обходится концерну в 40 млн евро в год. Расходы нам никто не покрывает. Приходится держать людей на работе, поддерживать станции в рабочем состоянии.

– Ваши предложения?

– Мы надеемся, что Elering и Министерство климата примут решение компенсировать эти расходы. Концерну дорого обходится обязательство поддерживать систему в строю и не использовать 1000 мегаватт ежедневно. Соответственно, государство недополучает прибыль в виде дивидендов.

В предыдущие годы концерн работал в прибыль, поскольку цены на электробирже позволяли выгодно продавать электроэнергию. Кроме того, довольно высокой была и цена на сланцевое масло.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: прогноз цен на электроэнергию неутешителен?
Студия Postimees: прогноз цен на электроэнергию неутешителен? Фото: Tairo Lutter
  • Каков прогноз на предстоящую зиму?
  • Цены продолжат расти или стабилизируются? 
  • Есть ли защита от скачков цен?
  • К чему готовиться населению?
  • Почему цены в Эстонии дороже, чем в Финляндии?
  • Что принесет отсоединение от электросетей РФ? 
  • Не возникнет ли перебоев с подачей электричества?
  • Подорожает ли свет? Кто оплатит отключение?
  • Каковы прибыли Eesti Energia? 
Комментарии (3)
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