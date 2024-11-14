– Каковы последствия структурных изменений на энергорынке? Насколько подорожает электричество? Кто оплатит отключение?
– Отсоединение от России может привести к повышению цен на 5%. Elering уже оповестил и потребителей, и производителей, что с каждого будет взиматься плата за балансировку сети размером 5,31 евро за мегаватт/час.
На данный момент Министерство климата пытается отсрочить введение этой платы до июля. Однако официального решения еще нет. Это означает, что пока предусмотрено введение платы уже с февраля.
Все стороны выразили пожелание, чтобы размер платы в Эстонии, Латвии и Литве был одинаковым.
Ставка в 5,31 евро за мегаватт/час вряд ли окажется еще выше, так как в той же Финляндии платят всего 1–1,5 евро. В сравнении с этим расчеты Elering – очень высокие.
Такова цена поддержки баланса в сети. Дополнительная плата точно появится, вопрос только в сроках. Если этого не сделать, нам придется сидеть в темноте.
– Что нужно знать потребителю, чтобы уверенно пережить зиму?
– Напомню, что 70% жителей Эстонии пользуются пакетами с фиксированными ценами на электроэнергию, остальные 30% играют в лотерею. Совет для них на зимний отопительный сезон – в течение ближайших трех-шести месяцев воспользоваться фиксированным пакетом, чтобы понаблюдать, как произойдет отсоединение от российской энергосистемы.
Отмечу, что даже многие энергоэксперты зафиксировали цену на эту зиму.
– Я пока не зафиксировал.
– Почему же не воспользовались советом Eesti Energia?